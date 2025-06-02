Appel à projetsGares de demain

/!\ PROLONGATION de la phase de dépôt de candidatures : Vous avez désormais jusqu'au 30 septembre 12h pour déposer votre dossier sur la plateforme associée.

Dans un contexte de transformation des mobilités et d'affirmation du rôle structurant des gares dans les dynamiques territoriales, Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et SNCF Gares & Connexions réaffirment leur engagement à faire des gares des lieux de vie et de service, au plus proche des besoins des voyageurs et des habitants.

Le programme Gares de Demain a été lancé afin de mettre à disposition de porteurs de projets, des surfaces vacantes en gare pour qu'ils puissent y développer des projets pérennes et bénéfiques pour les territoires et leurs habitants.