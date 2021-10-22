Projets
Porteurs de projet en place
De nombreux porteurs de projets ont déjà pu bénéficier du programme Gares de Demain et sont en place depuis plus ou moins de temps dans des gares de grande couronne francilienne :
- Santeuil-le-Perchay (Ligne J) - CoopVexin - Coopérative
- Couilly-Saint-Germain-Quincy (Ligne T14) - Mamours & Co - Maison d'assistantes maternelles
- Bessancourt (Ligne H) - Maison Zamparo - Fleuriste
- Bourron-Marlotte-Grez (Ligne R) - Joema - Friperie
- L'Etang-la-Ville (Ligne L) - Aux Quais - Salon de thé
- Méry-sur-Oise (Ligne H) - Baguette M - Boulangerie
- Le Coudray-Montceaux (Ligne D) - Ville - Maison des Berges de Seine
Lauréats de l'appel à projets 2025
Les lauréats de l'appel à projets Gares de Demain de 2025 ont été officiellement annoncés lors des Assises des Transports dans la Ruralité le 5 décembre 2025 et sont les suivants :
- Bougival (Ligne L) – Station Cœur – Tiers-lieu
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
- L'Isle Adam Parmain (Ligne H) – La Gare Fermière – Primeur en circuit court
- Livry sur Seine (Ligne R) – La Lyre Gourmande – Pâtisserie
- Massy Verrières (RER B et C) – Pause Couture – Café / Service à la personne
- Lardy (RER C) – La MEUP – Café coopératif avec actions culturelles et environnementales
- Vaux sur Seine (Ligne J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – Le Moulin Jaune – Espace culturel