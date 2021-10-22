Présentation

Le programme Gares de demain a été lancé via un premier appel à projets en 2021, afin de rendre aux gares de grande couronne francilienne, sans présence d'agents SNCF, de la vie et des services.

Suite à ce premier appel à projets, des porteurs de projets ont pu bénéficier d'un espace en gare pour implanter leur service au plus proche des voyageurs et des habitants locaux. Aujourd'hui, grâce au programme Gares de Demain, il est possible de trouver, en grande couronne francilienne, un salon de thé, une friperie, une chocolaterie ou même une coopérative au sein des gares !

Ainsi, pour continuer sur cette belle lancée de revitalisation des gares de grande couronne francilienne, un second appel à projets du programme Gares de Demain se déroule aujourd'hui, sur ce site Internet.

Initié en 2021 par Île-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions, le programme Gares de Demain prend un nouveau tournant cette année avec le soutien la Région Île-de-France pour ce second appel à projets.

Chacun de ces acteurs joue un rôle précis sur ce programme :

Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, finance en totalité les travaux de mise aux normes (études, déplombage, désamiantage, travaux d'accessibilité, isolations, raccordements, etc.) ;

SNCF Gares & Connexions, propriétaire des bâtiments et gestionnaire des gares, réalisent les travaux de mise aux normes (études, déplombage, désamiantage, travaux d'accessibilité, isolations, raccordements, etc.) ;

La Région Île-de-France, actrice du développement économique et territorial, mets à disposition des porteurs de projet du programme Gares de Demain son aide aux commerces de proximité en milieu rural pour la phase d'exploitation.

Finalement, les porteurs de projet du programme Gares de Demain n'ont que leur aménagement intérieur à leur charge, car Île-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions s'occupent des travaux de mise aux normes, et même celui-ci peut-être pris en charge, en partie, par la Région Île-de-France.