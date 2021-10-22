Ouvert à tous - particuliers, personnes morales, sociétés privées, collectivités ou associations - le programme Gares de Demain propose encore trois gares à candidature.

Les trois gares suivantes ont déjà les travaux de mise en conformité réalisés, il vous suffit donc de venir faire vos finitions et poser vos valises pour faire vivre votre projet :

Saint-Mammès (Ligne R) : Candidatures jusqu'au 3 avril 2026.

: Candidatures jusqu'au 3 avril 2026. Saint-Chéron (Ligne C) : Candidatures jusqu'au 19 avril 2026.

: Candidatures jusqu'au 19 avril 2026. Us (Ligne J) : Candidatures jusqu'au 19 avril 2026.

A vos concepts et faites-nous rêver les gares de demain !