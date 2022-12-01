Métro : l'automatisation de la ligne 13 votée

La ligne 13 a une longue histoire. D’abord celle d’une ligne connue pour sa fréquentation record et ses trajets plus que "serrés" aux heures de pointe. Une densité de voyageurs problématique à laquelle le prolongement de la ligne 14, inauguré en décembre 2020, vise à remédier. Depuis les travaux, les chiffres de fréquentation aux heures de pointe ont baissé de 19 à 27 %.

Convaincues de l’importance d'améliorer le confort de cette ligne, parmi les plus empruntées du réseau, et anticipant la hausse de fréquentation qui devrait accompagner les projets d’aménagement et de création d’emploi en périphérie de Paris, Île-de-France Mobilités a fait le choix d’investir dans sa modernisation. Une modernisation qui passe par l’automatisation de la ligne 13.