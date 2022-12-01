Métro : l'automatisation de la ligne 13 votée
La ligne 13 a une longue histoire. D’abord celle d’une ligne connue pour sa fréquentation record et ses trajets plus que "serrés" aux heures de pointe. Une densité de voyageurs problématique à laquelle le prolongement de la ligne 14, inauguré en décembre 2020, vise à remédier. Depuis les travaux, les chiffres de fréquentation aux heures de pointe ont baissé de 19 à 27 %.
Convaincues de l’importance d'améliorer le confort de cette ligne, parmi les plus empruntées du réseau, et anticipant la hausse de fréquentation qui devrait accompagner les projets d’aménagement et de création d’emploi en périphérie de Paris, Île-de-France Mobilités a fait le choix d’investir dans sa modernisation. Une modernisation qui passe par l’automatisation de la ligne 13.
Automatisation, comment ça marche ?
L’automatisation d’une ligne est un chantier colossal qui demande beaucoup de temps (jusqu'à dix ans) et d’organisation, pour continuer la desserte tout en réalisant les travaux. En effet, il ne suffit pas "d'automatiser" mais bien de revoir globalement la logique et la logistique du transport sur toute la ligne.
Un projet sur le long terme qui offre de nombreux avantages comme l'augmentation du nombre de trains par heure, mais aussi une attente diminuée entre deux trains.
Pourmieux comprendre comment se prépare l’automatisation d’une ligne de métro,son fonctionnement et ses enjeux, retrouvez notre article explicatif.
Et pour les voyageurs, ça change quoi ?
Outre l’accès à des stations plus modernes et des trains confortables, l’automatisation de la ligne 13 présente une amélioration globale du transport, et ce, sur différents points :
- Une meilleure régularité de l’intervalle entre chaque train
- L’augmentation de la fréquence de passage avec une moyenne de 40 trains par heure
- La possibilité d’ajouter un train de manière ponctuelle pour adapter le trafic suiteà un incident ou une hausse de fréquentation
- Des façades vitrées qui sécurisent l’attente sur les quais
- Une meilleure information trafic en temps réel à bord des trains et sur les quais
- Des espaces plus spacieux et plus confortables
Les étapes de la modernisation de la ligne 13
Dès 2027 : l'arrivée des MF19, des métros nouvelle génération
La première étape du plan de modernisation concerne la mise en place de nouveaux modèles de métros : les MF19. Modernes et à la plus grande capacité d’accueil (+5 %), ils amélioreront fortement le confort et la fiabilité sur la ligne.
D’importants travaux d’adaptation des stations et des infrastructures ferroviaires vont être accomplis afin d’accueillir les MF19. Il faudra adapter la signalisation, modifier les infrastructures et faire évoluer les systèmes d’information voyageur en station. La première mise en circulation de métros MF19 est prévue pour mi-2027.
D'ici 2035 : automatisation totale
L’étape d’après ? Avant d’atteindre le point culminant de l’automatisation totale, de nouveaux travaux seront entrepris ; dont la construction de portes palières sur l'ensemble des quais de la ligne pour sécuriser l’attente en station, mais aussi l’adaptation des postes de contrôle.
Les futurs métros automatiques de la ligne 13 seront équipés de systèmes d’automatisation et d’exploitation des trains, des logiciels qui permettent, à distance, de veiller à la sécurité, à la supervision et à la commande des trains sans personnel à bord.
Une belle perspective pour tous les Franciliens qui empruntent chaque jour la ligne 13 et gagneront, un peu plus encore, en confort sur le réseau !