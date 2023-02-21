Quels avantages sont inclus avec votre passe Navigo ?
Les avantages culture : quand votre passe se transforme en passeport pour la culture
Une visite au musée, un festival indé’ et coloré sous le soleil, une soirée-théâtre, un concert philharmonique ou une séance de ciné bien méritée, la région Île-de-France regorge de propositions culturelles. Le passe Navigo ne se contente plus de vous conduire partout pour les découvrir il vous offre aussi des avantages, bons plans et réductions pour en profiter (encore) un peu plus.
Le Centre Georges Pompidou à Paris
+ de 300 lieux partenaires
Aujourd’hui ce sont plus de 300 lieux, à destination de tous les publics, qui proposent des services, des réductions, la gratuité à certains événements, des invitations, des rencontres, des ateliers et des tarifs réduits aux détenteurs du précieux passe, et ce, partout en Île-de-France.
Parmi eux :
- Des cinémas et leurs salles obscures (Les 7 Batignolles, le Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, la Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo…)
- Des musées en tous genres (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Musée Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d’Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)
- Des théâtres impatients de recevoir vos applaudissements (le théâtre Jean Vilar, le théâtre des Chelles, le théâtre André Malraux, le théâtre des Amandiers…)
- Des festivals multiples et originaux (Peacock Society, Salon du Livre Jeunesse, Rock en Seine, We Love Green…)
- Des lieux culturels et patrimoniaux incontournables (la villa Savoye, l’opéra Garnier, la basilique de Saint-Denis, le centre culturel Robert Desnos, le château d’Auvers-sur-Oise, la BNF…)
Une offre qui s'enrichit chaque année et évolue avec la vie culturelle régionale.
Comment en profiter ?
Pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit de détenir un abonnement Navigo en cours de validité (hors Navigo Jour, Easy, Découverte) à la date de l’événement ou de la visite et… de le présenter !
Les avantages Parkings Relais : stationnez gratuitement avant de monter dans votre train
En grande couronne, beaucoup de Franciliens doivent quotidiennement emprunter un deux-roues, une voiture ou un vélo pour se rendre jusqu’à leur arrêt de bus ou la gare la plus proche. Pour leur faciliter la vie, Île-de-France Mobilités engage depuis 2006, un plan d’investissement pour la création de 24 000 places de stationnement sécurisées à proximité des gares, le projet Parking Relais.
Un parc de stationnement qui représente aujourd'hui :
- 78 parkings
- et 22 000 places (24 000 d’ici à la fin 2023)
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Qui peut en profiter ?
Pour se garer simplement et bénéficier de l'avantage Parking Relais, vous devez détenir un forfait Navigo et être abonnés au Parking Relais ! Par ailleurs, depuis 2019, Île-de-France Mobilités offre (sous certaines conditions) l’abonnement mensuel Parking Relais aux détenteurs d’un forfait annuel Navigo. Ce dispositif de gratuité est aujourd’hui disponible dans 36 parcs relais soit plus de 10 300 places. Psst, d'ici à 2024, 2 000 places supplémentaires seront intégrées !
Le stationnement est offert en Parcs Relais aux abonnés :
- Navigo Annuel
- imagine R (de plus de 18 ans)
- Navigo Annuel tarification Senior.
utilisant régulièrement le Parc Relais soit un minimum de 10 stationnements de rabattement par mois.
Covoiturage : un aller-retour par jour offert !
Seize millions, c’est le nombre de trajets quotidiens réalisés chaque jour sur les routes françaises. Pour lutter contre les embouteillages, gagner du temps et de l’argent sur son trajet domicile-travail, sociabiliser et œuvrer collectivement en faveur d'un air plus pur, de plus en plus de Français adoptent le covoiturage.
Pour encourager cette pratique et proposer une solution alternative en cas de perturbation du trafic ou de grèves dans les transports en commun, Île-de-France Mobilités propose à ses abonnés Navigo annuel, mensuel et Imagine’R un aller-retour en covoiturage par jour totalement gratuit ! Plus de 200 000 trajets par mois sont recensés.
Comment en profiter ?
Que vous soyez passager ou souhaitez proposer un trajet à bord de votre véhicule, il vous suffit de :
- Vous rendre sur l’application d’Île-de-France Mobilités
- Effectuer une recherche dans l’onglet “Covoiturage”
- Sélectionner un trajet, le réserver sur le site de l’opérateur (BlablaCar Daily, Klaxit, Karos) et profiter de votre aller-retour gratuit !
Selon L'Observatoire Nationale du Covoiturage au Quotidien, il ya plus de 630 700 véhicules partagées en France aujourd'hui.
Parkings Vélos : une place sécurisée pour votre 2 roues préféré à deux pas des gares et stations
Parking Vélos Île-de-France Mobilités, qu’est-ce-que c’est ? C’est une réponse à toutes les personnes qui souhaitent garer leur vélo avant de monter dans un métro ou dans un train, et ce, l’esprit tranquille.
Parking Vélos Île-de-France Mobilités est un dispositif financé par Île-de-France Mobilités proposant deux types de stationnements pour les vélos :
- Des espaces en libre-accès, abrités et gratuits
- Des espaces fermés et sécurisés sous abonnements
Mais surprise, si vous êtes abonné Navigo (annuel, tarification annuelle Senior, Imagine R scolaire et Imagine R étudiant), l’abonnement vous est offert !
Location de véhicule : quand votre passe se transforme en clé de voiture
Depuis plusieurs années, Île-de-France Mobilités mène une politique appuyée en faveur d’une mobilité plus durable et lutte, notamment, contre l’autosolisme (ou le fait de circuler seul dans un véhicule) via un bouquet de services de mobilité offrant des alternatives aux Franciliens.
L’autopartage, soit la mise en commun d’une flotte de véhicules au profit des abonnés, est une de ces alternatives, qui permet spécifiquement de réduire le nombre de véhicules en circulation en ville !
Comment ça marche ?
L’autopartage permet de disposer d’une voiture, le temps d’un déplacement, sans en être le propriétaire. L’assurance ou l'entretien sont la tare de la société d’autopartage. Pour profiter d’une voiture, il suffit de la réserver et d’aller la chercher !
Quel avantage avec le passe Navigo ?
Avec votre passe Navigo, vous pouvez réserver un véhicule en libre-service depuis votre téléphone (Android et iOS) et vous servir de votre passe comme clé de déverrouillage du véhicule. Simple, comme bonjour !