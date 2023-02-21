Quels avantages sont inclus avec votre passe Navigo ?

+ de 300 lieux partenaires

Aujourd’hui ce sont plus de 300 lieux, à destination de tous les publics, qui proposent des services, des réductions, la gratuité à certains événements, des invitations, des rencontres, des ateliers et des tarifs réduits aux détenteurs du précieux passe, et ce, partout en Île-de-France.

Parmi eux :

Des cinémas et leurs salles obscures (Les 7 Batignolles, le Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, la Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo…)

Des musées en tous genres (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Musée Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)

Des théâtres impatients de recevoir vos applaudissements (le théâtre Jean Vilar, le théâtre des Chelles, le théâtre André Malraux, le théâtre des Amandiers…)

Des festivals multiples et originaux (Peacock Society, Salon du Livre Jeunesse, Rock en Seine, We Love Green…)

Des lieux culturels et patrimoniaux incontournables (la villa Savoye, l'opéra Garnier, la basilique de Saint-Denis, le centre culturel Robert Desnos, le château d'Auvers-sur-Oise, la BNF…)

Une offre qui s'enrichit chaque année et évolue avec la vie culturelle régionale.

Comment en profiter ?

Pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit de détenir un abonnement Navigo en cours de validité (hors Navigo Jour, Easy, Découverte) à la date de l’événement ou de la visite et… de le présenter !