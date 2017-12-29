Bus propres et renforcement des dessertes, notamment en Grande couronne

Cette dynamique ne faiblira pas en 2018 avec plus de 40 nouveaux renforts ou modifications de l’offre de bus sur tout le territoire dès janvier.

La révolution des bus en Île-de-France ce sont aussi des bus plus propres qui doivent participer à la lutte contre la pollution urbaine. Plus de 250 bus propres – électriques ou au gaz – circulent déjà sur le réseau francilien. Dès le premier trimestre 2018, 20 nouveaux véhicules électriques de type Bluebus viendront s’ajouter sur les lignes 115 et 126. Un appel d’offres massif sera également lancé durant cette période pour renforcer ce parc de véhicules propres et atteindre l’objectif fixé par Île-de-France Mobilités de 100% des bus propres dans les zones urbaines les plus polluées en 2025.