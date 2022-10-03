Câble C1 : les travaux commencent !

Câble C1 : le premier téléphérique d'Île-de-France est en construction

À l'horizon 2025, il sera possible de relier Créteil à Villeneuve Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton par les airs et en seulement 17 minutes.

La construction a démarré le 26 septembre au niveau du métro Créteil-Pointe du Lac (ligne 8) avec dans un premier temps des "travaux concessionnaires" préparatoires, nécessaires pour, ensuite, ériger le téléphérique en lui-même.