Câble C1 : les travaux commencent !
Câble C1 : le premier téléphérique d'Île-de-France est en construction
À l'horizon 2025, il sera possible de relier Créteil à Villeneuve Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton par les airs et en seulement 17 minutes.
La construction a démarré le 26 septembre au niveau du métro Créteil-Pointe du Lac (ligne 8) avec dans un premier temps des "travaux concessionnaires" préparatoires, nécessaires pour, ensuite, ériger le téléphérique en lui-même.
Les travaux concessionnaires, c'est quoi ?
Ils sont opérés par les concessionnaires des réseaux souterrains (l'eau, l'électricité, l'assainissement...). Afin de libérer l’espace nécessaire à la construction du téléphérique, le déplacement de ces réseaux souterrains est indispensable et nécessite des interventions successives.
Tour à tour, chaque concessionnaire déplacera son propre réseau :
- le Conseil départemental du Val-de-Marne / réseau d’assainissement
- Suez / réseaux d’eau
- Enedis / réseaux de transport d’électricité
Travaux concessionnaires : quelles conséquences ?
Selon les phases de travaux, certaines voies de circulation seront neutralisées mais la circulation ne sera jamais interrompue.
Notez tout de même que dans ce secteur la circulation sera limitée à 30 km/h pendant toute la durée des travaux. Les accès des services de secours seront naturellement maintenus.