Canicule en Île-de-France : pourquoi le trafic des transports est perturbé ?

Comment la chaleur impacte vos transports en commun ?

Des câbles électriques sous tension = ralentissements des trains avec la chaleur

Les câbles électriques aériens (appelés caténaires), qui alimentent une grande partie des trains, tramways et RER, sont affectés par la canicule.

Ils peuvent se détendre ou se rompre, provoquant des coupures d’alimentation et des arrêts imprévus du trafic sur les périodes de canicules.

Qui dit fortes chaleurs dit risque de dilatation des rails

C'est un phénomène naturel, lorsque les températures dépassent les plus de 30 °C, le métal des rails chauffe et se dilate, pouvant atteindre entre 50 et 60 °C (quand la température extérieure dépasse les 37 °C).

Cette dilatation peut provoquer une légère déformation des voies, qui risque de devenir dangereuse si les trains circulent à vitesse normale. Par endroit, les rails sont peints en blanc pour réduire leur température et limiter la dilatation.