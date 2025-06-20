Canicule en Île-de-France : pourquoi le trafic des transports est perturbé ?
Comment la chaleur impacte vos transports en commun ?
Des câbles électriques sous tension = ralentissements des trains avec la chaleur
Les câbles électriques aériens (appelés caténaires), qui alimentent une grande partie des trains, tramways et RER, sont affectés par la canicule.
Ils peuvent se détendre ou se rompre, provoquant des coupures d’alimentation et des arrêts imprévus du trafic sur les périodes de canicules.
Qui dit fortes chaleurs dit risque de dilatation des rails
C'est un phénomène naturel, lorsque les températures dépassent les plus de 30 °C, le métal des rails chauffe et se dilate, pouvant atteindre entre 50 et 60 °C (quand la température extérieure dépasse les 37 °C).
Cette dilatation peut provoquer une légère déformation des voies, qui risque de devenir dangereuse si les trains circulent à vitesse normale. Par endroit, les rails sont peints en blanc pour réduire leur température et limiter la dilatation.
Quelles mesures sont prises sur le trafic pour garantir votre sécurité en cas de canicule ?
Surveillance renforcée des infrastructures
Les équipes techniques qui gèrent le fonctionnement des lignes au quotidien (SNCF et RATP) se mobilisent pour inspecter les voies et surveiller les équipements en temps réel.
Fortes chaleurs = adaptation immédiate du trafic
Lorsque les températures dépassent le seuil des 30 degrés :
- Des limitations de vitesse sont mises en place
- Des trains peuvent être supprimés ou leur circulation réorganisée (quand les rails se sont trop déformés)pour maintenir un niveau de sécurité optimal pour les voyageurs
Objectif ? La climatisation de vos trajets
Pour améliorer le confort de vos trajets, Île-de-France Mobilités investit pour équiper tous ses véhicules de ventilation réfrigérée ou de la climatisation.
En juin 2025 :
- 100 % des tramways sont climatisés en Île-de-France
- 73 % des trains et des RER disposent de ventilation ou de climatisation à bord
- 57 % des bus et des cars sont climatisés
- 48 % des métros sont équipés de ventilation réfrigérée ou de climatisation. En 2035, 100 % de la flotte sera équipée !
De votre côté : que faire en cas de canicule ?
- Consultez régulièrement les infos trafic : sur l’application Île-de-France Mobilités, sur votre application de transport habituelle ou sur les écrans en gare et stations
- Hydratez-vous bien pendant vos trajets, des fontaines à eau potables sont disponibles partout dans la Région et dans plus de 140 gares et stations en Île-de-France
- Prévoyez un temps de trajet un peu plus long pendant les périodes d’alerte canicule et choisissez le meilleur itinéraire sur notre calculateur
- Consultez l'application Île-de-France Mobilités