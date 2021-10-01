Transports et solidarité : connaissez-vous le Chèque Mobilité ?
Le Chèque Mobilité, quel est son rôle ?
Décidé en 1998 par Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France, le Chèque Mobilité est un dispositif qui permet aux jeunes inscrits dans un parcours d'insertion et aux personnes les plus précaires accompagnées par un service d'action sociale d'acheter, à moindre coût, des titres de transport pour leurs déplacements ponctuels.
Le Chèque Mobilité, c'est pour qui ?
Les jeunes en parcours d'insertion
En Île-de-France, les chèques mobilité peuvent être attribués aux jeunes engagés dans un parcours d’insertion élaboré avec l’aide d’un conseiller professionnel du réseau accueil - à l’exception des stages de formation professionnelle et d’apprentissage pour lesquels des aides au transport spécifiques existent déjà.
Les stagiaires de la formation professionnelle continue de moins de 26 ans
Ces jeunes, engagés dans des dispositifs régionaux qui leur permettent de bénéficier de la gratuité des transports, ont accès au dispositif Chèque Mobilité pendant la période d’inscription au stage jusqu’à la délivrance de leur passe Navigo gratuit.
Les personnes les plus démunies
Sur évaluation des services d'action sociales, les personnes très démunies peuvent bénéficier du Chèque Mobilité, sous forme d'aide ponctuelle.
Le Chèque Mobilité, comment ça marche ?
Les personnes éligibles se voient remettre un chéquier de 12 chèques d'une valeur de 4 ou 8 euros TTC. Chaque Chèque Mobilité permet d'acquérir un titres de transport à plein tarif, le montant de l'achat pouvant être complété par le bénéficiaire si la somme à payer dépasse le niveau de l'allocation.
Le renouvellement du carnet de Chèques Mobilité dépend de la situation de chaque bénéficiaire.
À qui demander mes Chèques Mobilité ?
Vous pouvez faire la demande de Chèques Mobilité auprès du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de votre commune ou bien auprès de Pôle emploi, si vous y êtes inscrit.
Chèque Mobilité : qui finance ?
Le financement des Chèques mobilité commandés est assuré à 30 % par Île-de-France Mobilités et à 70 % par la Région Île-de-France, dans la limite globale de 3,55 millions d’euros (du 1er janvier au 31 décembre) pour l'ensemble des deux financeurs, soit 2,485 millions d’euros maximum par an à la charge de la Région.