Transports et solidarité : connaissez-vous le Chèque Mobilité ?

Le Chèque Mobilité, c'est pour qui ?

Les jeunes en parcours d'insertion

En Île-de-France, les chèques mobilité peuvent être attribués aux jeunes engagés dans un parcours d’insertion élaboré avec l’aide d’un conseiller professionnel du réseau accueil - à l’exception des stages de formation professionnelle et d’apprentissage pour lesquels des aides au transport spécifiques existent déjà.

Les stagiaires de la formation professionnelle continue de moins de 26 ans

Ces jeunes, engagés dans des dispositifs régionaux qui leur permettent de bénéficier de la gratuité des transports, ont accès au dispositif Chèque Mobilité pendant la période d’inscription au stage jusqu’à la délivrance de leur passe Navigo gratuit.

Les personnes les plus démunies

Sur évaluation des services d'action sociales, les personnes très démunies peuvent bénéficier du Chèque Mobilité, sous forme d'aide ponctuelle.