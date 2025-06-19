Concours photo : toi, ta banlieue, elle ressemble à quoi ?
On vous avait déjà parlé de Banlieues Chéries, l’exposition qui “recadre les clichés sur la banlieue” jusqu’au 17 août 2025 au Musée de l’Histoire de l’Immigration (Métro ligne 8 ou Tram T3, station Porte Dorée).
Aujourd'hui, on vous propose de gagner des places pour la découvrir !
Participez au concours photo et tentez de gagner 10 × 2 places
En tant que partenaire de l’exposition, Île-de-France Mobilités offre 10 × 2 places aux amoureux de leur région qui sauront capturer des moments de vie en banlieue francilienne lors de leurs trajets quotidiens en transports en commun.
En participant au concours, vous ne tentez pas seulement votre chance pour vous rendre à l’exposition :vous valorisez la richesse des paysages en Île-de-France, la beauté de votre quartier et la diversité des territoires qui composent les banlieues franciliennes aujourd’hui.
Montrez-nous votre coin à vous, celui que vous aimez, celui qui mérite d’être vu autrement.
Concours Banlieues Chéries : vous avez jusqu'au 3 juillet pour participer
Pour participer et tenter de gagner des places, c’est très simple.
Comment participer au concours photo ?
Quelques consignes sont à respecter :
- La photo doit inclure un élément de transport en commun identifiable (arrêt, gare, station ou tout transport d’Île-de-France Mobilités).
- Merci d’éviter les visages identifiables pour respecter le droit à l’image (ou les flouter si besoin).
- Envoyez votre photo avant le 3 juillet 2025 à 23 h 59 via ce formulaire : https://tally.so/r/3ErxrL
Quand seront annoncés les gagnants du concours ?
Les gagnants seront sélectionnés le vendredi 7 juillet 2025. Ils recevront leurs entrées par voie postale dans les jours qui suivent.
Alors, à vos appareils ! Faites-nous découvrir votre banlieue chérie.