Concours photo : toi, ta banlieue, elle ressemble à quoi ?

On vous avait déjà parlé de Banlieues Chéries, l’exposition qui “recadre les clichés sur la banlieue” jusqu’au 17 août 2025 au Musée de l’Histoire de l’Immigration (Métro ligne 8 ou Tram T3, station Porte Dorée).

Aujourd'hui, on vous propose de gagner des places pour la découvrir !