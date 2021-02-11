Conseil d'administration du 11 février 2021

Réuni le 11 février dernier, le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a voté une série de mesures très concrètes au service d’une plus grande qualité de vos déplacements dans la région. Offre, matériel, accessibilité : on vous dit tout !

Renfort de l’offre et de la fiabilité de vos lignes de trains

Sur le RER D (dès décembre 2021)

3 trains JULO seront prolongés en soirée entre Juvisy et Corbeil-Essonnes en desservant les gares de Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine avec des départs à 19h40, 20h10 et 21h25.

entre Juvisy et Corbeil-Essonnes en desservant les gares de Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine avec des départs à 19h40, 20h10 et 21h25. Une nouvelle offre sera créée pour des liaisons directes entre Paris et les gares de la Vallée de la Seine

Sur le RER C

Augmentation de l’offre dans la Vallée de l’Orge en période de pointe de matinée avec 3 trains supplémentaires de Brétigny > Paris Austerlitz à 07h29, 07h44 et 07h59

à 07h29, 07h44 et 07h59 Extension de la période de pointe de soirée sur les branches Dourdan et Étampes et renfort de la desserte de la Vallée de l’Orge en créant un train BALI de Montigny à Brétigny

en créant un train BALI de Montigny à Brétigny Extension de la période de pointe dans la Vallée de la Bièvre avec création de 2 nouveaux trains dans le sens Versailles > Massy

Renfort bus de nuit :

Renfort des lignes N143 et N150

Amélioration de la fiabilité des lignes P et E

Parce que la fiabilité de vos lignes est une priorité, de nouvelles mesures ont été votées pour améliorer vos voyages sur les lignes P et E : équipe de dépannage renforcée, garages provisoires, réparation des rames le weekend et meilleur suivi des incidents et du plan de maintenance.