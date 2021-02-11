Conseil d'administration du 11 février 2021
Réuni le 11 février dernier, le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a voté une série de mesures très concrètes au service d’une plus grande qualité de vos déplacements dans la région. Offre, matériel, accessibilité : on vous dit tout !
Renfort de l’offre et de la fiabilité de vos lignes de trains
Sur le RER D (dès décembre 2021)
- 3 trains JULO seront prolongés en soirée entre Juvisy et Corbeil-Essonnes en desservant les gares de Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine avec des départs à 19h40, 20h10 et 21h25.
- Une nouvelle offre sera créée pour des liaisons directes entre Paris et les gares de la Vallée de la Seine
Sur le RER C
- Augmentation de l’offre dans la Vallée de l’Orge en période de pointe de matinée avec 3 trains supplémentaires de Brétigny > Paris Austerlitz à 07h29, 07h44 et 07h59
- Extension de la période de pointe de soirée sur les branches Dourdan et Étampes et renfort de la desserte de la Vallée de l’Orge en créant un train BALI de Montigny à Brétigny
- Extension de la période de pointe dans la Vallée de la Bièvre avec création de 2 nouveaux trains dans le sens Versailles > Massy
Renfort bus de nuit :
- Renfort des lignes N143 et N150
Amélioration de la fiabilité des lignes P et E
Parce que la fiabilité de vos lignes est une priorité, de nouvelles mesures ont été votées pour améliorer vos voyages sur les lignes P et E : équipe de dépannage renforcée, garages provisoires, réparation des rames le weekend et meilleur suivi des incidents et du plan de maintenance.
De nouvelles rames pour les lignes 6 et 11 du métro
- Ligne 6 : déploiement de 47 rames MP89CC de 5 voitures. Ce sont les rames qui circulent actuellement sur la ligne 4.
- Ligne 11 : acquisition de 19 rames #MP14 à 5 voitures. Des rames modernes et confortables qui amélioreront les trajets quotidiens des Franciliens.
- RER B : ALSTOM et CAF sommés d’honorer le marché pour la livraison des 146 trains du RER B. Le conseil d’administration exige à l’unanimité qu’ALSTOM et CAF honorent sans délais le marché de fourniture des matériels roulants MI20 notifié par le Groupement RATP-SNCF Voyageurs, qui a retenu l’offre remise par BOMBARDIER-CAF. Île-de-France Mobilités mandate la RATP et la SNCF d’entreprendre tout recours devant les juridictions compétentes en cas de non réalisation du marché par l’une des entreprises signataires du dit marché.
Des transports plus propres en Île-de-France
Île-de-France Mobilités poursuit la transition énergétique des bus et vote l’acquisition de plus de 1000 nouveaux bus électriques et GNV mais aussi le financement de la conversion des dépôts de bus.
Par ailleurs, le conseil d’administration a voté la création de 178 places de Parkings Vélos Île-de-France Mobilités (132 en consigne et 46 en libre-accès) dans les gares de Malakoff et de Châtillon-Montrouge.
Le covoiturage encouragé
Île-de-France Mobilités encourage le covoiturage avec deux mesures fortes :
· Trajet offert* pour les passagers détenteurs d’un forfait Navigo annuel, mensuel ainsi qu’aux abonnés Imagine R
· Une prime jusqu’à 3 euros** par passager transporté pour les conducteurs
Un réseau plus accessible
Parce que permettre la mobilité de chacun est au cœur des missions d’Île-de-France Mobilités, le conseil d’administration a voté l’harmonisation progressive du service PAM d’ici 2022. Au centre de cette décision, une plus grande exigence sur le règlement interne, l’information voyageur et la ponctualité : centrale de réservation unique, tarification unique, pour un même service, accessible à tous, dans les mêmes conditions partout dans notre région.
Île-de-France Mobilités, associée à la SNCF, va également entamer des travaux de modernisation (accueil, luminosité, cheminement piéton) dans 7 gares supplémentaires : Herblay sur Seine, Franconville, Le Plessis Bouchard, Maisons-Alfort-Alfortville, Louvres, Pôle d’échanges multimodal de la Verrière (78), Pôle gare de Saint-Denis – Stade-de-France et Antony.
Île-de-France Mobilités lance également le financement de la rénovation et de l’installation d’escaliers mécaniques et d’ascenseurs dans 7 gares :
· Installation d’escaliers mécaniques neufs dans les gares de Saint-Cloud, de Pont Cardinet, de Grigny, d’Haussmann Saint-Lazare et de Magenta
· Installation d’ascenseurs neufs dans les gares de Nogent-le-Perreux et Bibliothèque François Mitterrand
Île-de-France Mobilités va également rendre accessible 100 arrêts de bus supplémentaires. Avec 500 lignes de bus et 13 650 points d’arrêt déjà rendus accessibles, la mobilité inclusive continue d’avancer en Île-de-France
Enfin, le Conseil d'administration a voté une réduction tarifaire pour les volontaires du Service Civique.
* Dans la limite de 2 trajets de 30 km maximum par jour
** Une indemnité de 1,50€ /passager jusqu’à 15 km puis 0,10€ / km au-delà avec un plafond de 3€ / passager