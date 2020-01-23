Création du passe junior pour les enfants de 4 à 11 ans

Pourquoi créer le passe junior ?

L’arrivée du passe junior va permettre la mise en place d’une gamme tarifaire cohérente, adaptée aux besoins de chacun, tout au long de la vie :



Les transports sont gratuits pour les moins de 4 ans ;

; En maternelle et en primaire : création du passe junior à 24 €/an ;

Du collège à l'université : un tarif réduit avec les forfaits Imagine R ;

Pour les actifs : remboursement à 50 % de leur forfait par leur employeur ;

Pour les seniors : tarification senior à 37,60 €/mois.

Les enfants de 4 à 9 ans continueront en outre à bénéficier de 50% de réduction sur les carnets de Tickets t+ et les tickets origine-destination à l’unité ou en carnet.

La Carte Scol’R est quant à elle habituellement payée par les familles entre 50 et 128 € en fonction du département. Le passe Junior permettra dans ce cas une économie totale de 376 à 454 € par enfant et par an.

Enfin, pour les élèves en situation de handicap, les transports scolaires adaptés sont entièrement pris en charge par Île-de-France Mobilités.

Ce nouveau passe junior va aussi permettre de :

Lutter contre la fraude en habituant dès le plus jeune âge les jeunes à valider ;

Agir pour l'environnement en incitant les familles à prendre les transports en commun ;

Favoriser la mobilité et l'accès des familles à la culture et au sport, notamment le week-end.

La souscription au passe junior sera possible depuis le site Imagine R dès la rentrée 2020.