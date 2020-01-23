Création du passe junior pour les enfants de 4 à 11 ans
Les points clés du passe junior
Quand sera-t-il disponible ?
Le passe junior sera disponible dès la rentrée 2020.
A qui est-il dédié ?
Ce nouveau passe est dédié aux enfants de 4 à 11 ans, en maternelle et en primaire. Cela représente potentiellement 1,4 millions d’enfants en Région Île-de-France.
Combien coutera le passe junior et où sera-t-il valide ?
Le tarif du passe junior est de 24€/an, pour se déplacer partout en Île-de-France.
Où s’inscrire pour en profiter ?
La souscription au passe junior sera possible depuis le site Imagine R.
Création du passe Junior pour tous les enfants Franciliens de 4 à 11 ans, à 24€ par an pour se déplacer partout en Île-de-France, ce qui représente 326€ d'économies par an. Il sera disponible dès la rentrée scolaire 2020.
Pourquoi créer le passe junior ?
L’arrivée du passe junior va permettre la mise en place d’une gamme tarifaire cohérente, adaptée aux besoins de chacun, tout au long de la vie :
- Les transports sont gratuits pour les moins de 4 ans ;
- En maternelle et en primaire : création du passe junior à 24 €/an ;
- Du collège à l’université : un tarif réduit avec les forfaits Imagine R ;
- Pour les actifs : remboursement à 50 % de leur forfait par leur employeur ;
- Pour les seniors : tarification senior à 37,60 €/mois.
Les enfants de 4 à 9 ans continueront en outre à bénéficier de 50% de réduction sur les carnets de Tickets t+ et les tickets origine-destination à l’unité ou en carnet.
La Carte Scol’R est quant à elle habituellement payée par les familles entre 50 et 128 € en fonction du département. Le passe Junior permettra dans ce cas une économie totale de 376 à 454 € par enfant et par an.
Enfin, pour les élèves en situation de handicap, les transports scolaires adaptés sont entièrement pris en charge par Île-de-France Mobilités.
Ce nouveau passe junior va aussi permettre de :
- Lutter contre la fraude en habituant dès le plus jeune âge les jeunes à valider ;
- Agir pour l’environnement en incitant les familles à prendre les transports en commun ;
- Favoriser la mobilité et l’accès des familles à la culture et au sport, notamment le week-end.
La souscription au passe junior sera possible depuis le site Imagine R dès la rentrée 2020.