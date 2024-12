De nouveaux avantages arrivent dès la rentrée ! Tu fais partie de cette génération qui fait bouger les lignes ? Tu veux construire une société plus juste et responsable ?

Aujourd’hui, imagine R t’accompagne dans cette démarche. En plus d’une mobilité plus responsable, nous t’ouvrons la voie et les opportunités pour t’épanouir en Île-de-France.