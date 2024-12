Tu ne sais pas encore si tu es boursier(ère) ou quel est le montant de ta bourse ? Pour ne pas retarder ton dossier, règle ton forfait imagine R au tarif régional ci-dessus. Dès que nous recevrons ta notification d'attribution de bourse*, ton tarif sera recalculé automatiquement et le trop-perçu te sera remboursé.Le Conseil départemental peut accorder sous certaines conditions un remboursement complémentaire aux collégien(ne)s non boursier(ère)s. Pour en savoir plus, rends-toi sur le site www.seine-saint-denis.fr. * Tu as jusqu'au 15 décembre pour nous envoyer ta notification d'attribution de bourse.