Davantage de moyens pour la sécurité

Plus de sécurité dans les transports en commun et aux abords des gares

En matière de sécurité, la vidéoprotection a été fortement renforcée depuis 2016 (18 500 caméras) :

100 % des stations de métro et des gares sont vidéoprotégées

100 % des trams sont vidéoprotégés

des trams sont vidéoprotégés 90 % des bus sont vidéoprotégés et ils le seront à 100 % d’ici fin 2018.

La présence humaine a été renforcée avec le recrutement de 690 agents d’accueil, de sureté et de médiation en gare pour l’ensemble de l’Île-de-France, ainsi que 200 agents de sûreté supplémentaires dans les bus de grande couronne.

Pour être plus efficace face aux actes de délinquance dans les transports en commun, un centre de commandement unique sous l’autorité de la police ferroviaire permettra d’unifier les efforts de toutes les forces de sécurité dès 2019 (plus de 3 000 agents de sécurité avec ceux de la police ferroviaire, de la RATP, de SNCF et des opérateurs de bus).