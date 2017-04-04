De nouveaux équipements en gare pour lutter contre la fraude et préparer l’arrivée de Smart Navigo

L’opération est financée à 100% par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) (sauf la partie études) dans le cadre de son contrat avec SNCF Transilien.

La première gare à être équipée pourrait être l’emblématique gare Saint Lazare, sous réserve des études en cours. Avec 1600 trains et 450 000 voyageurs par jour, Saint Lazare reste, en effet, la dernière grande gare parisienne en accès totalement libre (voies Transilien et voies TER / Intercités seraient équipées).

« La demande que j’ai faite à SNCF Transilien le 20 septembre dernier d’équiper la gare Saint-Lazare de portiques de contrôles se concrétise aujourd’hui. Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) financera en totalité cet équipement particulièrement utile dans la lutte contre la fraude et qui sera doté des technologies nécessaires au déploiement du Smart Navigo. Trains, bus, et aujourd’hui gares, la Révolution des transports se poursuit à chaque étape des déplacements des Franciliens » a annoncé Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et de la Région Île-de-France.

Pour plus d’information, rendez-vous sur la page dédiée au déploiement des nouveaux portiques de validation en gare de St-Lazare (juillet 2019).

Cette commande, qui entre dans le cadre de la politique d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), Autorité Organisatrice des Transports en Ile de France, en matière de lutte contre la fraude, doit permettre de diviser par deux le nombre de clients Transilien qui ne passent pas par un portique de contrôle lors de leurs déplacements quotidiens.

Il s’agit également de préparer les futurs services innovants dans le domaine billettique, qui font l’objet du programme Smart Navigo (utilisation du smartphone, Navigo Liberté+…) et qui simplifieront le quotidien des voyageurs réguliers et occasionnels.