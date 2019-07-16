Déploiement des nouveaux portiques de validation : la gare Saint-Lazare s’équipe

Lutter contre la fraude

Les cas de fraude seront comptabilisés, pourront être suivis en temps réel et faire l’objet d’une alerte lumineuse (et/ou sonore) lors du franchissement du portique par une personne n’ayant pas validé son titre de transport.

Accompagner le développement de la billettique Navigo

La modernisation de la billettique en Île-de-France se concrétise en 2019 avec la création du Navigo Easy et du service Navigo Liberté+. Ces deux nouveautés ont été pensées pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs dits « occasionnels » et pour remplacer progressivement les tickets de métro. La mise en place des portiques dans les gares qui n’en sont pas encore équipées est nécessaire au développement de ces nouveaux services dans toute l’Île-de-France.

Pour en savoir plus sur le développement de la billettique en Île-de-France, vous pouvez consulter l’actualité y étant consacrée.

Ces nouveaux équipements, dont l’installation est intégralement financée par Île-de-France Mobilités pour un budget de 14 millions d’euros, remplaceront près de 1 800 tourniquets dans les gares d’Île-de-France, dont certains datant de plus de 30 ans.

Une mise en place pensée en amont pour ne pas impacter les voyageurs

La gare de Saint-Lazare étant la deuxième gare d’Europe en termes de flux de voyageurs après la Gare du Nord, la mise en place des nouveaux portiques a été réfléchie afin de ne pas impacter les déplacements des voyageurs empruntant régulièrement ses lignes. Ainsi, les portiques ont été installés et laissés ouverts plusieurs semaines avant leur mise en service, afin que les voyageurs s’habituent à leur présence, et une campagne d’information a été mise en place dans les espaces de la gare.