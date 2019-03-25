Début de l’enquête publique pour la création du Câble A

À partir du lundi 25 mars : cap sur l’enquête publique

Dès le 25 mars, et pour une durée de six semaines, les habitants et acteurs du territoire sont invités à prendre part à l’enquête publique afin d’exprimer leurs avis et remarques sur le projet ! L’enquête est menée sous l’égide d’une commission d’enquête qui est chargée de s’assurer de la bonne information du public, du bon déroulement de la procédure et de recueillir les observations du public. Elle débouchera, si l’avis rendu par la commission est favorable, à la déclaration d’utilité publique du projet – qui sera émise par le Préfet.

Toutes les informations sur le projet sont ici : www.cable-a-televal.fr.

Comment s’exprimer sur le projet pendant l’enquête ? Rendez-vous sur cette page.

Les objectifs de l’enquête publique :