Des projets d’envergure pour constituer un réseau de transport + moderne et + étendu

Les travaux de modernisation et d’entretien du réseau existant pour plus de sécurité et une meilleure ponctualité

Pour répondre au défi que représentent les 41 millions de déplacements réalisés chaque jour sur le réseau de transport francilien, Île-de-France Mobilités, en collaboration avec ses partenaires transporteurs et gestionnaires d’infrastructures, a lancé un ambitieux programme d’amélioration et de modernisation du réseau. L’objectif est de rénover l’ensemble des infrastructures du réseau ferroviaire pour limiter les perturbations, améliorer la régularité et faire gagner du temps aux utilisateurs.

Plusieurs chantiers spectaculaires sont également en cours de réalisation, comme le renouvellement des voies du tronçon central du RER A, la ligne la plus fréquentée d’Europe, pour permettre son exploitation dans les 40 années à venir ; ou encore la rénovation et la modernisation du tunnel du RER C dans Paris. Au total en 2017, ce sont plus de 1 600 chantiers qui ont été menés dans toute l’Île-de-France par SNCF Réseau et cette dynamique va continuer à s’amplifier dans les années à venir.

En complément de ces améliorations indispensables, de nombreux projets sont en cours visant à accroître la robustesse et la capacité des lignes actuelles pour leur permettre d’accueillir plus de voyageurs dans de meilleures conditions : création d’une 4ème voie à Cergy-le-Haut, aménagement d’un quai à Créteil Pompadour et Denfert-Rochereau, ou encore l’automatisation de la ligne 4, qui permettra de faire circuler plus de trains en augmentant la régularité.