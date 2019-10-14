Des projets d’envergure pour constituer un réseau de transport + moderne et + étendu
Zoom sur le Grand Paris Express
Des chantiers d’ampleur sont en cours aux quatre coins de l’Île-de-France pour réaliser 4 nouvelles lignes de métro automatique en rocade autour de Paris et prolonger 4 lignes existantes. Future colonne vertébrale du réseau francilien, la ligne 14 est en cours de prolongement au nord et au sud pour désaturer la ligne 13 et relier directement l’aéroport d’Orly.
Zoom sur le projet Eole, prolongement du RER E vers l’ouest
Des travaux sont également lancés pour prolonger le RER E à l’ouest afin de créer une nouvelle liaison structurante entre l’est et l’ouest, mieux desservir La Défense et désaturer le RER A. Pour compléter ce maillage régional, 8 lignes de tramways sont créées ou prolongées ainsi que de nombreuses lignes de bus à haut niveau de service.
Zoom sur le Tram T9 Paris <> Orly Ville
Long de 10 km, son tracé desservira 6 communes de Paris – Porte de Choisy au centre ville d’Orly en moins de 30 minutes. La pose des rails sur le tracé avance vite et les nouvelles rames sont actuellement en cours d’essai pour une mise en service prévue fin 2020.
Métros, trams, bus… Vous pourrez découvrir tous les projets de prolongement et création de lignes ici.
Améliorer dès aujourd’hui les bus de Grande Couronne pour faciliter les déplacements
Dès à présent, Île-de-France Mobilités investit pour améliorer les conditions de transport des Franciliens de Grande Couronne. Par exemple via la mise à place de bus plus souvent et plus tard pour s’adapter au rythme de vie de chacun ; des véhicules plus propres.
Infographie : La transition énergétique se poursuit en île-de-France. 100% de bus propres en 2005 pour une meilleure qualité de vie. 5 Bus GNV seront déployés sur la ligne Express 91.06C, Massy-Saclay. 11 bus électriques seront déployés sur les réseaux d'Argenteuil-Sartrouville et de Saint-Quentin-en-Yvelines. 2 bus à hydrogène seront testés sur le réseau de Versailles Grand Parc.
Île-de-France Mobilités travaille également à tirer le meilleur parti des infrastructures routières actuelles enaménageant des voies dédiées sur les autoroutes et des priorités aux feux. Ces dernières années, de nombreuses lignes express ont été mises en service pourdesservir d’importants pôles d’activités avec des temps de parcours très compétitifs: Meaux-Melun, Torcy-Créteil, Massy-Saint-Quentin en Yvelines via le plateau de Saclay…
Les travaux de modernisation et d’entretien du réseau existant pour plus de sécurité et une meilleure ponctualité
Pour répondre au défi que représentent les 41 millions de déplacements réalisés chaque jour sur le réseau de transport francilien, Île-de-France Mobilités, en collaboration avec ses partenaires transporteurs et gestionnaires d’infrastructures, a lancé un ambitieux programme d’amélioration et de modernisation du réseau. L’objectif est de rénover l’ensemble des infrastructures du réseau ferroviaire pour limiter les perturbations, améliorer la régularité et faire gagner du temps aux utilisateurs.
Plusieurs chantiers spectaculaires sont également en cours de réalisation, comme le renouvellement des voies du tronçon central du RER A, la ligne la plus fréquentée d’Europe, pour permettre son exploitation dans les 40 années à venir ; ou encore la rénovation et la modernisation du tunnel du RER C dans Paris. Au total en 2017, ce sont plus de 1 600 chantiers qui ont été menés dans toute l’Île-de-France par SNCF Réseau et cette dynamique va continuer à s’amplifier dans les années à venir.
En complément de ces améliorations indispensables, de nombreux projets sont en cours visant à accroître la robustesse et la capacité des lignes actuelles pour leur permettre d’accueillir plus de voyageurs dans de meilleures conditions : création d’une 4ème voie à Cergy-le-Haut, aménagement d’un quai à Créteil Pompadour et Denfert-Rochereau, ou encore l’automatisation de la ligne 4, qui permettra de faire circuler plus de trains en augmentant la régularité.