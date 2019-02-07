Déploiement des nouveaux trains Régio 2N sur la branche Paris-Montargis de la ligne R
L’arrivée de ces nouveaux trains s’inscrit dans le programme de modernisation du matériel roulant sur l’ensemble des lignes de trains et RER d’Île-de-France qui prévoit plus de 700 trains et RER neufs ou rénovés d’ici fin 2021 pour un investissement sans précédent, d’Île-de-France Mobilités, de 10 milliards d’euros.
Ces nouvelles rames peuvent circuler grâce à des travaux de grande ampleur menés par SNCF Réseau afin d’adapter les quais, les voies et le faisceau caténaire aux caractéristiques du nouveau matériel.
Le déploiement de nouvelles rames Regio2N a commencé en décembre 2017 sur la branche Montereau de la ligne R, puis depuis décembre 2018 sur la branche de Montargis, ce qui donne au total 32 rames livrées à ce jour pour répondre aux besoins de l’ensemble des 72000 voyageurs de la ligne.
Renfort d’offre pour le TER Paris-Nevers
L’engagement signé ce matin entre la Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France et le Président de la Région Centre-Val de Loire permettra de renforcer l’offre des TER à Nemours et répondre aux attentes des voyageurs.
Cette nouvelle desserte de la gare de Nemours-Saint Pierre par les TER Paris – Nevers, opérés sous l’autorité de la Région Centre-Val de Loire se concrétisera par au moins deux arrêts des trains suivants :
- TER 5908, au départ de Nevers à 7h25, arrivée à Paris Bercy à 9h52 avec un arrêt à Nemours vers 9h00,
- TER 5901, au départ de Paris Bercy à 7h11, arrivée à Nevers à 9h38 avec un arrêt à Nemours vers 8h00.
En savoir plus : Des trains neufs ou rénovés et de nouveaux bus