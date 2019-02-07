Déploiement des nouveaux trains Régio 2N sur la branche Paris-Montargis de la ligne R

L’arrivée de ces nouveaux trains s’inscrit dans le programme de modernisation du matériel roulant sur l’ensemble des lignes de trains et RER d’Île-de-France qui prévoit plus de 700 trains et RER neufs ou rénovés d’ici fin 2021 pour un investissement sans précédent, d’Île-de-France Mobilités, de 10 milliards d’euros.

Ces nouvelles rames peuvent circuler grâce à des travaux de grande ampleur menés par SNCF Réseau afin d’adapter les quais, les voies et le faisceau caténaire aux caractéristiques du nouveau matériel.

Le déploiement de nouvelles rames Regio2N a commencé en décembre 2017 sur la branche Montereau de la ligne R, puis depuis décembre 2018 sur la branche de Montargis, ce qui donne au total 32 rames livrées à ce jour pour répondre aux besoins de l’ensemble des 72000 voyageurs de la ligne.