En Île-de-France, l’accessibilité avance pour tous

Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et les opérateurs SNCF et RATP ont décidé de lancer une campagne de communication afin de mieux faire connaître les différentes actions qui sont mises en place dans le but de faire avancer l’accessibilité des transports en commun en île-de-France.

L’objectif de cette campagne est de mettre en avant des preuves pour traduire les progrès faits en matière d’accessibilité dans les transports en commun.

Le fil conducteur est de montrer que les progrès en faveur de l’accessibilité améliorent les déplacements de tous les voyageurs.