En Île-de-France, l’accessibilité avance pour tous
Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et les opérateurs SNCF et RATP ont décidé de lancer une campagne de communication afin de mieux faire connaître les différentes actions qui sont mises en place dans le but de faire avancer l’accessibilité des transports en commun en île-de-France.
L’objectif de cette campagne est de mettre en avant des preuves pour traduire les progrès faits en matière d’accessibilité dans les transports en commun.
Le fil conducteur est de montrer que les progrès en faveur de l’accessibilité améliorent les déplacements de tous les voyageurs.
Chaque jour, 1,3 million de voyageurs empruntent 352 escalators dans 94 gares Transilien pour faciliter leurs déplacements.
Valides ou à mobilité réduite, quel que soit le type de handicap (moteur, visuel, cognitif, auditif, …) avec une jambe dans le plâtre, avec une poussette ou une valise, avec des enfants en bas âge… vous bénéficiez tous des progrès qui sont faits en matière d’accessibilité.
Aménagements des gares et des stations, train, tram, bus, information voyageurs et services, l’accessibilité concerne toutes les étapes de vos déplacements.
Une campagne de preuves
La valorisation des actions mises en place par des preuves in situ est le fil rouge de cette campagne, qui est déployée à compter du 15 novembre avec des prises de parole régulières permettant de mettre en avant les différentes preuves et actions mises en place.
Plus de 150 gares Transilien possèdent déjà une porte de validation élargie pour faciliter le passage de tous. île-de-France mobilités, l'accessibilité avance pour tous.
Ainsi, des affiches seront déployées là où l’accessibilité avance : escalator, ascenseur, bornes d’annonces sonores, planchers surbaissés dans les bus, etc…
Cette campagne de preuves sera également relayée via les outils digitaux qui seront l’occasion de fournir un contenu plus riche sur les politiques globales décidées et financées par Île-de-France Mobilités et sur les montants des investissements réalisés.
Pour en savoir plus : accessibilité du réseau de transport
L'accessibilité pour tous, 100% des stations de ligne 14 sont équipées d'ascenseurs pour faciliter les déplacements de tous, en toute autonomie. Sur la ligne 1, tous nos agents sont formés pour accueillir les voyageurs en situation de handicap sensoriel ou cognitif. Sur le RER, nos agents vous accueillent à tout moment, 7 jours/7