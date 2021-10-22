Étude Airparif : en Île-de-France, les bus polluent moins

Résultat ? Moins de polluants, c'est chiffré !

Les résultats de cette étude : une réduction d’environ un tiers des émissions annuelles d’oxydes d’azote (NOx) et des particules à l’échappement (PN) et de moins de 5 % les émissions de CO2 des bus.

Des chiffres encourageants qui s'expliquent par la politique de remplacement des bus les plus polluants menée par Île-de France Mobilités.

Le remplacement entre 2014 et 2020 par Île-de-France Mobilités de plus de 2 000 bus (Euro II, III et IV) sur un parc initial de plus de 9 000 véhicules par des bus plus récents (bus Euro VI, hybrides, GNC et électriques) a réduit d’environ un tiers les émissions annuelles d’oxydes d’azote (NOx), de particules à l’échappement (PN) et de moins de 5 % les émissions de CO2 des bus.

En parallèle, l’offre de transport s’est développée avec plus de 1 000 bus récents supplémentaires.