L’application Vianavigo évolue !
A noter : en janvier 2021, Vianavigo est devenue l'application Île-de-France Mobilités !
Un tout nouvel écran d’accueil, juste pour vous
L’écran d’accueil de l’application Vianavigo propose désormais un volet dynamique afin de disposer facilement de toute l’information qui vous est nécessaire. Prochains passages à vos arrêts favoris, trajets sauvegardés... A vous de décider de ce qui est le plus important pour vous et d’y accéder directement depuis votre page d’accueil.
En haut de cette nouvelle page d’accueil, la fonction « autour de moi » vous épaulera où que vous soyez en Île-de-France. Une simple pression sur cette carte et vous découvrirez l’ensemble des gares et arrêts situés à proximité, mais aussi les stations Vélib’ ou les Parkings Vélos. Bien entendu, vous pourrez filtrer votre recherche en fonction du ou des modes de transport que vous privilégiez : RER, train, métro, tram, bus, vélo ou encore covoiturage.
Avec les prochains passages en temps réel, vous gagnez du temps
Afin que vous puissiez adapter votre parcours en fonction des conditions de trafic, l’application Vianavigo vous propose désormais des itinéraires comprenant les horaires de passage en temps réel, et ce sur la majorité du réseau de transport, que vous habitiez à Paris, Bondy ou Melun.
En effet, si les prochains passages en temps réels étaient déjà disponibles sur les précédentes versions de Vianavigo, ils sont maintenant disponibles pour davantage de lignes, notamment en grande couronne, alors profitez-en !
En plus d’être accessible directement depuis l’écran d’accueil pour vos arrêts favoris, les prochains passages seront aussi affichés lors de vos recherches d’itinéraires afin que vous puissiez emprunter le trajet le plus adapté au moment de votre recherche.
Et pourquoi pas des modes de transport alternatifs ?
Pour vous aider à rejoindre votre destination, des solutions alternatives vous seront aussi proposées. Parmi elles, les vélos en libre-service ou encore le covoiturage. Autant de solutions économiques, conviviales et écologiques qui vous feront gagner du temps sur vos trajets, qu’ils soient quotidiens (domicile-travail) ou occasionnels. Ces modes de transport vous offrent aussi des solutions en cas de perturbations sur votre ligne.
Pour mémoire, Île-de-France Mobilités travaille en partenariat avec les plus grands acteurs français du secteur (BlaBlaLines, Karos, Klaxit et OuiHop pour des déplacements sur l’Île-de-France, Boogi, Clem’, Rezo Pouce et Covoit’ici pour les trajets effectués sur des territoires spécifiques comme le plateau de Roissy, les Yvelines ou encore le Vexin).
Vos plans, même hors connexion
Retrouvez tous les plans du réseau de transport en commun en un seul clic ! Les amateurs de cartes pourront naviguer hors-ligne sur le plan régional des transports, ou bien télécharger et consulter tous les plans régionaux et locaux.
L’information voyageurs détaillée grâce aux fils Twitter
Toujours au rayon des innovations, l’ajout des fils Twitter des lignes qui en disposent vous permettra d’être informés des éventuelles perturbations et travaux – en cours ou à venir – sur votre trajet.
La rubrique Achat concernée
Depuis maintenant plus d’un an, il est possible d’acheter vos titres de transport depuis votre smartphone et de les charger directement sur votre passe Navigo. Cette fonctionnalité évolue aussi, avec la possibilité de régler vos achats directement via Samsung Pay. Si vous disposez donc d’un téléphone compatible et de l’application Samsung Pay, vous pouvez dorénavant l’utiliser pour payer en un clic vos titres de transport dans Vianavigo.
Avec l’application Vianavigo, vous pouvez aussi valider avec votre smartphone (qui remplace alors votre passe). Désormais, vous pouvez facilement consulter vos trois dernières validations. Lors d’une validation récente, cette dernière s’affiche également dans une notification afin de bien vous confirmer sa prise en compte.
Un nouveau design adapté à celui du réseau de transport francilien
Vous découvrirez enfin des modifications d’ordre graphique à la fois sur l’application et sur la version web de Vianavigo. Tout comme vos bus ou vos métros, l’application prend les couleurs d’Île-de-France Mobilités qui permettent d’uniformiser tout le réseau d’Île-de-France.
La signalétique n’est pas en reste, avec l’apparition des nouveaux pictogrammes dédiés aux différents modes de transports. Cette signalétique, développée à partir de nombreuses études voyageurs, est parallèlement mise en place de manière progressive sur le réseau.
L’objectif visé par Île-de-France Mobilités : faciliter la compréhension et la lecture par les voyageurs sur l’ensemble de l’Île-de-France en disposant d’un seul référentiel graphique.
En janvier 2021, l'application Vianavigo a adopté un nouveau nom : Île-de-France Mobilités. La version web a également rejoint le site Île-de-France Mobilités via sa rubrique Me Déplacer. A cette occasion, la fonction de rechargement du passe depuis smartphone a été rendue disponible sur iPhone :