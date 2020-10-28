L’application Vianavigo évolue !

A noter : en janvier 2021, Vianavigo est devenue l'application Île-de-France Mobilités !

Un tout nouvel écran d’accueil, juste pour vous

L’écran d’accueil de l’application Vianavigo propose désormais un volet dynamique afin de disposer facilement de toute l’information qui vous est nécessaire. Prochains passages à vos arrêts favoris, trajets sauvegardés... A vous de décider de ce qui est le plus important pour vous et d’y accéder directement depuis votre page d’accueil.

En haut de cette nouvelle page d’accueil, la fonction « autour de moi » vous épaulera où que vous soyez en Île-de-France. Une simple pression sur cette carte et vous découvrirez l’ensemble des gares et arrêts situés à proximité, mais aussi les stations Vélib’ ou les Parkings Vélos. Bien entendu, vous pourrez filtrer votre recherche en fonction du ou des modes de transport que vous privilégiez : RER, train, métro, tram, bus, vélo ou encore covoiturage.