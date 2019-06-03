Les titres de transport en Île-de-France évoluent

Le Navigo sur smartphone

Le forfait Navigo et certains tickets sont maintenant disponibles sur smartphone !

Ce service est disponible soit sur les smartphones Android disposants d’une carte SIM avec fonction NFC, via l’application Vianavigo, soit sur certains Smartphones Samsung intégrants une puce sécurisée qui permet le stockage des titres. Ce service vient s’ajouter aux tickets en carton et au passe Navigo, il ne les remplace pas mais propose un service mieux adapté aux nouveaux usages.

Le saviez-vous ? L’application Vianavigo permet aussi d’acheter des titres de transport et de les charger sur votre smartphone !

Vous trouverez toutes les informations au sujet des titres de transport sur smartphone sur la page dédiée.