Les titres de transport en Île-de-France évoluent
Navigo Easy
Dédié aux voyageurs occasionnels, le Navigo Easy est un passe sans contact pour charger vos tickets et certains forfaits courts. Accessible à tous et sans engagement, vous pourrez charger vos carnets de tickets, tickets aéroport, divers forfaits etc… sur un même support. N’étant pas nominatif, il pourra être prêté à d’autres personnes.
Le passe Navigo Easy est disponible aux guichets des gares et stations d’Île-de-France.
Le Navigo sur smartphone
Le forfait Navigo et certains tickets sont maintenant disponibles sur smartphone !
Ce service est disponible soit sur les smartphones Android disposants d’une carte SIM avec fonction NFC, via l’application Vianavigo, soit sur certains Smartphones Samsung intégrants une puce sécurisée qui permet le stockage des titres. Ce service vient s’ajouter aux tickets en carton et au passe Navigo, il ne les remplace pas mais propose un service mieux adapté aux nouveaux usages.
Le saviez-vous ? L’application Vianavigo permet aussi d’acheter des titres de transport et de les charger sur votre smartphone !
Vous trouverez toutes les informations au sujet des titres de transport sur smartphone sur la page dédiée.
Navigo Liberté +
Le Navigo Liberté+ est un nouveau forfait pour voyager en toute liberté : il permet de se déplacer en transports et d’être prélevé le mois suivant pour les déplacements effectivement réalisés.
Plus d’attente au guichet et aux automates pour acheter des titres ou recharger ! En outre, les correspondances seront gratuites entre bus et métro ou tram et métro.
Il est dans un premier temps déployé sur le périmètre géographique du ticket T+ (métro, bus, tram et RER dans Paris), sur le funiculaire de Montmartre, les Tzen, OrlyBus et RoissyBus.
Le Navigo Liberté + vous intéresse ? Retrouvez toutes les informations sur Navigo Liberté+ ou souscrivez directement au Navigo Liberté + !
Plus fiables et écologiques que le ticket magnétique
Jeté dans la rue, un ticket de métro met un an à se décomposer, soit autant de temps qu’un mégot de cigarette. 550 millions de tickets sont vendus chaque année. Navigo Liberté + et Easy permettront de se substituer à la vente des tickets cartonnés et d’en réduire massivement le nombre. Ils présentent également l’avantage de ne pas se démagnétiser.
Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse dédié aux Navigo Liberté+ et Navigo Easy.
A voir également : le Ticket-SMS pour les bus de grande couronne
Depuis le 1er septembre 2018, l’achat d’un ticket de bus en grande couronne peut se faire grâce à votre téléphone et sans avoir besoin de monnaie : en envoyant un code, vous recevrez un ticket sous forme de SMS et serez débité directement sur votre facture mobile.
Cette expérimentation s'est déroulée sur 8 réseaux de bus en grande couronne et pour une durée de 15 mois. Le Ticket-SMS est désormais disponible pour tous les bus d'Île-de-France.
En savoir plus : Ticket SMS.