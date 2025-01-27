La ligne de métro 14 remplace Orlybus pour se rendre à l'aéroport
Avec la ligne de métro 14, l'aéroport d'Orly est à portée de métro !
- Rapide : elle relie en 25 minutes seulement Châtelet-Les-Halles à Orly (contre 45 minutes avec Orlybus)
- Fiable : avec 100 % de ponctualité
- 100 % accessible : la ligne est adaptée aux déplacements des voyageurs en situation de handicap et à mobilité réduite
- Régulière : un métro passe toutes les 95 secondes contre 10 à 20 minutes avec Orlybus
Travaux sur la ligne 14 : des bus de substitutions sont prévus
Jusqu’au mois d’août 2025, la ligne 14 va connaître des interruptions de trafic temporaires en journée ou en soirée pour implanter un nouveau système de pilotage automatique et intégrer de nouveaux métros à la flotte.
Métros qui permettront de réduire l'intervalle entre deux passages de 95 à 85 secondes.
Les soirées de fermeture, des bus de substitution circuleront pour amener les voyageurs à l’aéroport d’Orly.
Pourquoi arrêter le service de navettes Orlybus ?
Le succès du prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly (plus de 25 000 voyageurs quotidiens) a entrainé une baisse de la fréquentation de 80 % d’Orlybus, qui reliait la place Denfert Rochereau dans le 15ᵉ arrondissements de Paris à l'aéroport.
Face à cette baisse et des bus, circulant parfois complètement à vide, la ligne fermera officiellement ses portes aux voyageurs, le 3 mars 2025.
Une décision qui permettra également :
- D'éviter une offre redondante : la ligne 14 répond déjà efficacement aux besoins de mobilité vers l'aéroport, rendant les navettes Orlybus moins pertinentes,
- D'optimiser les dépenses publiques : en supprimant un service de bus de moins en moins fréquenté et donc utilisé,