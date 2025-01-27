La ligne de métro 14 remplace Orlybus pour se rendre à l'aéroport

Pourquoi arrêter le service de navettes Orlybus ?

Le succès du prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly (plus de 25 000 voyageurs quotidiens) a entrainé une baisse de la fréquentation de 80 % d’Orlybus, qui reliait la place Denfert Rochereau dans le 15ᵉ arrondissements de Paris à l'aéroport.

Face à cette baisse et des bus, circulant parfois complètement à vide, la ligne fermera officiellement ses portes aux voyageurs, le 3 mars 2025.

Une décision qui permettra également :