La gare de Saint-Lazare va être équipée de portiques pour plus de sécurité

Île-de-France Mobilités finance l’intégralité de l’installation de ces nouveaux portiques, soit 14 millions d’euros.

Ces nouveaux équipements remplaceront près de 1 800 tourniquets dans les gares d’Île-de-France, dont certains datant de plus de 30 ans. Ils s’adapteront parfaitement à d’importants flux de voyageurs grâce à de meilleurs systèmes de détection (pour enfants notamment) et des portes pivotantes. Ils géreront également beaucoup mieux le passage des personnes à mobilité réduite.