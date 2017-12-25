La gare de Saint-Lazare va être équipée de portiques pour plus de sécurité
L’installation a eu lieu en juillet 2019, rendez-vous sur la page dédiée au déploiement des nouveaux portiques de validation en gare de St-Lazare pour plus d’informations.
Île-de-France Mobilités finance l’intégralité de l’installation de ces nouveaux portiques, soit 14 millions d’euros.
Ces nouveaux équipements remplaceront près de 1 800 tourniquets dans les gares d’Île-de-France, dont certains datant de plus de 30 ans. Ils s’adapteront parfaitement à d’importants flux de voyageurs grâce à de meilleurs systèmes de détection (pour enfants notamment) et des portes pivotantes. Ils géreront également beaucoup mieux le passage des personnes à mobilité réduite.