Île-de-France Mobilités et SNCF équipent les gares franciliennes de toilettes

C’était un souhait émis par 53% des voyageurs, qui trouvent indispensables de disposer de toilettes propres sur leur parcours. Île-de-France Mobilités et la SNCF ont donc pris l’initiative d’installer courant 2018 des toilettes dans 33 gares supplémentaires, en plus des 87 autres gares d’ores et déjà équipées.

Annonce du 17 Avril 2019 : en complément du «Plan Propreté» mené avec SNCF Mobilités, Île-de-France Mobilités a annoncé que le nombre de toilettes supplémentaires dans les gares de la région était porté à 48. Ainsi, plus de 230 toilettes seront en service dans les gares d’Île-de-France à l’horizon 2021.