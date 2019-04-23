Décisions du conseil d’Île-de-France Mobilités – 17 avril 2019

Nouvelles Gares d’Île-de-France : des toilettes et des espaces connectés supplémentaires

L’aménagement des gares et stations d’Île-de-France vise à faciliter la vie et augmenter le confort des voyageurs franciliens. Île-de-France Mobilités entame une nouvelle phase d’aménagement des gares d’Île-de-France avec le déploiement de toilettes en gare et la création d’espaces connectés, intégrants assises confortables, prises de recharge et Wi-Fi. Le déploiement de ces services accompagne les chantiers de rénovation et d’adaptation massifs des gares pour développer l’intermodalité, faciliter le stationnement, et favoriser le développement des mobilités douces comme le vélo.

Plusieurs projets d’aménagement de gares ont également été présentés au Conseil d’Île-de-France Mobilités. La gare de Saint-Denis, notamment, mais aussi celle de Mantes-la-Jolie, feront l’objet d’importants travaux pour améliorer l’accessibilité, préparer l’arrivée de nouvelles lignes et accompagner les projets de développement urbain.