Décisions du conseil d’Île-de-France Mobilités – 17 avril 2019
641 nouveaux bus propres pour la grande couronne et prolongement de l’étude de qualité de l’air avec Airparif
La pollution de l’air étant un enjeu prioritaire de santé publique pour tous les Franciliens, Île-de-France Mobilités a décidé d’accélérer la transition énergétique des bus sans oublier la grande couronne. En effet, après l’annonce de l’attribution par la RATP du contrat de construction de 800 bus électriques à 3 industriels français, Île-de-France Mobilités a voté une première commande massive de bus propres (GNV et électriques) pour la moyenne et grande couronne. Parallèlement, Île-de-France Mobilités poursuit la mesure des émissions de bus en conditions réelles d’exploitation avec Airparif et l’étend à des carburants alternatifs.
Covoiturage : jusqu’à 150 € par mois pour les conducteurs
Île-de-France Mobilités a décidé de poursuivre sa politique en faveur du covoiturage en offrant dès le 1er mai de nouveaux avantages aux conducteurs et aux voyageurs. Le but est d’encourager toujours plus de Franciliens à franchir le pas de la mobilité partagée pour leurs trajets quotidiens domicile-travail. Plus en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée à l’évolution de ce dispositif covoiturage.
Une mesure antipollution si chaque véhicule transportait 2 personnes. Un complément aux transports en commun, il y a des millions de places disponibles dans les véhicules en circulation. Le covoiturage, c'est économique et plus écologique.
Création d’un label autopartage pour toute la Région Île-de-France
En complément des actions engagées pour l’amélioration du réseau de transports en commun, Île-de-France Mobilités dans son rôle d’autorité organisatrice de la mobilité, mène depuis plusieurs années une politique visant à développer un large bouquet de service de mobilité. Île-de-France Mobilités réunit depuis plusieurs mois l’ensemble des acteurs proposant des services d’autopartage et les collectivités locales afin d’élaborer un nouveau label « Île-de-France Autopartage »et d’aider ainsi les Franciliens àaccéder en toute tranquillité à ce type de service.
Île-de-France mobilités crée un label avec des critères précis afin de garantir aux voyageurs : une qualité de service et d'information, des véhicules modernes et propres, une tarification attractive et incitative, une moteur de recherche unique vianavigo avec toutes les offres.
Nouvelles Gares d’Île-de-France : des toilettes et des espaces connectés supplémentaires
L’aménagement des gares et stations d’Île-de-France vise à faciliter la vie et augmenter le confort des voyageurs franciliens. Île-de-France Mobilités entame une nouvelle phase d’aménagement des gares d’Île-de-France avec le déploiement de toilettes en gare et la création d’espaces connectés, intégrants assises confortables, prises de recharge et Wi-Fi. Le déploiement de ces services accompagne les chantiers de rénovation et d’adaptation massifs des gares pour développer l’intermodalité, faciliter le stationnement, et favoriser le développement des mobilités douces comme le vélo.
Plusieurs projets d’aménagement de gares ont également été présentés au Conseil d’Île-de-France Mobilités. La gare de Saint-Denis, notamment, mais aussi celle de Mantes-la-Jolie, feront l’objet d’importants travaux pour améliorer l’accessibilité, préparer l’arrivée de nouvelles lignes et accompagner les projets de développement urbain.
Des mesures pour un réseau de métro plus performant
Le conseil d’Île-de-France Mobilités a validé le schéma directeur du matériel roulant destiné au métro. Ce dernier prévoit le renouvellement de toutes les rames « sur fer ». Au moins 338 rames de ce nouveau métro « MF19 » seront commandées pour les lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13. La première ligne équipée sera la ligne 10, avec de nouveaux métros dès 2024.
Des études d’avant-projet d’automatisation intégrale de la ligne 13 vont également être lancées. Cette automatisation permettrait d’augmenter la fréquence des métros sur la ligne, avec un passage toutes les 90 secondes à l’heure de pointe, et garantirait une meilleure régularité.
Pour découvrir toutes les décisions (Passe Navigo Senior disponible dès 62 ans, renforts bus, etc…) votées lors du conseil d’Île-de-France Mobilités du 17 avril 2019, vous pouvez parcourir les posts dédiés sur Twitter.