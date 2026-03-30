À voir, à faire en avril en Île-de-France ?

Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, Paris… Dans toute la région, des chasses aux œufs gratuites sont organisées pour le week-end prolongé du 4 au 6 avril 2026.

Généralement réservé aux enfants jusqu’à 12 ans, l’accès aux chasses chocolatées est à entrée libre ou sur réservation. Venez-y en famille, avec vos paniers.

Quelques exemples de chasses aux œufs organisées en Île-de-France le premier week-end d’avril :

Au Parc Chanorier à Croissy-sur-Seine : le 4 avril

: le 4 avril Au Parc du Château de Suresnes : le 5 avril de 10h à 13h

: le 5 avril de 10h à 13h Dans la cité médiévale de Provins : du 5 au 6 avril

: du 5 au 6 avril Dans la cour du Château de Nemours : le 4 avril de 16h à 18h

Contactez l’office de tourisme ou la mairie de votre ville pour vous renseigner sur les événements prévus près de chez vous ou consultez la liste des chasses aux œufs en Île-de-France.