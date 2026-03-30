À voir, à faire en avril en Île-de-France ?
#1. Week-end de Pâques : des chasses aux œufs gratuites partout en Île-de-France
Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, Paris… Dans toute la région, des chasses aux œufs gratuites sont organisées pour le week-end prolongé du 4 au 6 avril 2026.
Généralement réservé aux enfants jusqu’à 12 ans, l’accès aux chasses chocolatées est à entrée libre ou sur réservation. Venez-y en famille, avec vos paniers.
Quelques exemples de chasses aux œufs organisées en Île-de-France le premier week-end d’avril :
- Au Parc Chanorier à Croissy-sur-Seine : le 4 avril
- Au Parc du Château de Suresnes : le 5 avril de 10h à 13h
- Dans la cité médiévale de Provins : du 5 au 6 avril
- Dans la cour du Château de Nemours : le 4 avril de 16h à 18h
Contactez l’office de tourisme ou la mairie de votre ville pour vous renseigner sur les événements prévus près de chez vous ou consultez la liste des chasses aux œufs en Île-de-France.
#2. Journées Européennes des Métiers d’Art : découverte du savoir-faire artisanal français
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Lancées au début des années 2000, les Journées Européennes des Métiers d’Art mettent l’artisanat à l’honneur partout en France et en Europe, du 7 au 12 avril 2026.
Le but ? Une meilleure connaissance et reconnaissance de 281 métiers d’art comme : la céramique, la sérigraphie, la maroquinerie, la restauration d’oeuvres d’art ou encore la verrerie.
Entrez dans les coulisses des métiers d’Art en Île-de-France
Des centaines de lieux organisent pendant une semaine des animations, des expositions, des ateliers, des rencontres et des portes ouvertes : toujours gratuits et/ou sur réservation.
Comment en profiter ?
Les Journées des Métiers d’Art ont lieu du 7 au 12 avril 2026 : consultez le site pour trouver la liste des événements près de chez vous.
#3. Exposition The Beat Goes On : plongez au coeur de la fête
La culture du clubbing (faire la fête, la nuit, en club), ce n’est pas qu’un truc de jeune à la mode. Partout dans le monde, des générations entières se sont exprimées et s’expriment à travers l’acte de faire la fête.
Véritable phénomène social, artistique et politique (né dans les années 1970 à New-York), le clubbing est maintenant présent sur tous les continents.
De São Paulo à Paris, des années 1970 à aujourd’hui
L’exposition The Beat Goes On au Quai de la Photo (centre d’art flottant dédié à la photographie contemporaine) revient sur plus de cinq décennies de nuit, de fête et de musique, à travers les continents et derrière l’objectif d’une dizaine de photographes.
Exposition : les informations pratiques
Quai de la Photo, 9 port de la Gare, Paris 13
- Du mercredi au dimanche, à partir de 12h à 0h
- L’exposition se termine le 24 avril 2026
Comment y aller en transports ?
- Métro 6 : Quai de la Gare
- Métro 5, 10 et RER C : Gare d’Austerlitz
- Métro 6 et 14 : Bercy
#4. Vivre le début du printemps à Conflans-Sainte-Honorine
Conflans-Sainte-Honorine est une petite ville des Yvelines, située à la limite du Val-d’Oise. Quelque 36 000 habitants y résident, au confluent de l’Oise et de la Seine (le lieu où les deux fleuves se mêlent), tout au bord de l’eau.
Sa position stratégique, à la croisée des fleuves, en fait d’ailleurs la capitale française de la batellerie : le transport fluvial de marchandises. Il existe même un internat pour les enfants de bateliers (ceux qui conduisent les bateaux).
Que faire à Conflans-Sainte-Honorine en avril ?
Pour ce mois d’avril, Conflans-Sainte-Honorine est un arrêt parfait pour profiter du printemps qui s’installe en Île-de-France.
- Longez les quais : arrêtez-vous sur les berges ou en terrasse, et regardez le défilé des bateaux (entre le quai de la République et le port Saint-Nicolas, les bateaux amarrés racontent toute une histoire : remorqueurs anciens, péniches habitées, bateaux atypiques, restaurants, cafés et même l’église des Bateliers… sur une péniche évidemment !).
- Allez au Parc du Prieuré : équipé de jeux pour enfants, d’un pigeonnier et d’un beau pavillon néo-classique, il offre une vue prenante sur la Vallée de la Seine.
- Baladez-vous dans la vieille ville : au départ de la place Fouillère, suivez les anciennes ruelles pavées, vous tomberez sur la tour Montjoie, la forteresse tout en haut de la ville, l’église romano-gothique Saint-Maclou et de charmants commerces locaux.
Comment se rendre à Conflans-Sainte-Honorine en transports ?
Ligne J : gare de Conflans-Sainte-Honorine + 10 min à pied pour rejoindre les berges
En résumé : que faire en avril en Île-de-France ?
- Chassez les œufs gourmands en famille
- Découvrez le savoir-faire français avec les Journées des Métiers d’Art
- Plongez au cœur de la fête avec l’exposition The Beat Goes On
- Accueillir les premiers soleils du printemps à Conflans-Sainte-Honorine
Bonnes découvertes, et au mois prochain pour des idées sorties printanières accessibles en transport en commun, partout en Île-de-France.