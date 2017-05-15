Avec le dispositif « Welcome », Île-de-France Mobilités renforce et améliore l’accueil des voyageurs à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle

Le projet Welcome, imaginé par Île-de-France Mobilités en 2015, est un dispositif visant à faciliter l’accueil des visiteurs venus de France et de l’étranger. En complément des personnes déjà en place, le projet Welcome permet de déployer une dizaine d’agents multilingues supplémentaires à Paris Nord, à CDG1 et CDG2. Leur mission est d’informer les voyageurs sur l’ensemble de leur parcours, les orienter vers les trains directs, les accompagner lors de l’achat de leurs titres de transport sur les automates de vente, les rassurer et lutter contre les incivilités et les actes de malveillance en gare etc. Identifiables par une tenue spécifique, ces équipes sont présentes de 7h à 22h, 7j/7. En renforçant les moyens humains d’accueil et d’accompagnement à la vente, Île-de-France Mobilités souhaite ainsi mieux prendre en compte les besoins spécifiques des touristes, notamment étrangers.

Le budget alloué à ce dispositif a doublé en 2 ans, passant de 1,4 à 3 millions d’euros. Avec plus de 62 millions de voyageurs par an, l’aéroport Charles de Gaulle est en effet le deuxième aéroport d’Europe.