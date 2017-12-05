Île-de-France Mobilités améliore le service de transport à la demande Filéo

Dès le 2 janvier 2018, Filéo évolue et se digitalise afin de proposer de nouvelles fonctionnalités, comme l’envoi automatique d’une notification en cas de perturbation ou de rappel de réservation, ou encore le suivi en temps réel de l’arrivée du bus ainsi que du temps de trajet restant au voyageur une fois installé dans le bus.

Île-de-France Mobilités désire offrir aux voyageurs un système de transports flexible et efficace. L’activité de la plateforme Paris-Charles-de-Gaulle demeurant en continu 24h/24 et 7j/7, entre les horaires décalés ou de nuit des salariés, le service de transport à la demande prend le relais des lignes régulières lorsque ces dernières ne sont plus en service. En fonction des réservations, le réseau virtuel Filéo est capable de transporter n’importe quel voyageur à toute heure. Les transports utilisés vont de l’autocar au minibus, en passant par le véhicule léger partagé (VTC).