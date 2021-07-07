Île-de-France Mobilités roule au gaz vert avec GRDF

Le saviez-vous ? D'ici la fin de l'année, 1400 bus et cars d'Île-de-France rouleront au gaz vert., en partenariat avec GRDF.

Le gaz vert, c'est une énergie durable, plus propre et vraiment efficace.

D'ailleurs dès 2025, en zones urbaines denses, et 2029, en grande couronne, ce sont 100 % des 10 500 bus et cars de la région qui seront propres. Dont 70 % grâce au gaz vert.

Un engagement fort pour permettre à chacun de se déplacer efficacement, en respirant mieux.