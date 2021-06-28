Transition énergétique : les bus d’Île-de-France Mobilités roulent au gaz vert avec GRDF

Aujourd’hui, 700 bus d’Île-de-France Mobilités roulent avec des gaz 100 % renouvelables et d’ici fin 2021, ce seront 1400 bus et cars qui rouleront au BioGNV.

Dès 2025, en petite couronne, et 2029 dans l’ensemble de la région : 100 % du parc d’Île-de-France Mobilités sera constitué de véhicules plus propres - dont 70 % circuleront au BioGNV, soit plus de 7 000 bus et cars.

Dans le même temps, Île-de-France Mobilités s’est engagée dans la conversion de ses dépôts de bus, indispensable à la mise en service de bus plus propres.

GRDF partage les ambitions d’Île-de-France Mobilités et de la région Île-de-France en matière de mobilité durable et accompagne la transformation énergétique des bus franciliens.