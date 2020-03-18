Informations COVID-19

Île-de-France Mobilités maintient ouvertes les lignes de transports en commun afin que les personnes dont l’activité est indispensable puissent se déplacer (personnels de santé, policiers, pompiers, services publics, pharmaciens, personnels travaillant dans les supermarchés, et dans les secteurs stratégiques comme les réseaux télécom, de distribution des eaux et de l’énergie…) dans les modalités prévues par le ministère de l’Intérieur

En cas d’utilisation des transports en commun, Île-de-France Mobilités recommande de respecter les gestes barrières :