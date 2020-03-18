Informations COVID-19
Île-de-France Mobilités maintient ouvertes les lignes de transports en commun afin que les personnes dont l’activité est indispensable puissent se déplacer (personnels de santé, policiers, pompiers, services publics, pharmaciens, personnels travaillant dans les supermarchés, et dans les secteurs stratégiques comme les réseaux télécom, de distribution des eaux et de l’énergie…) dans les modalités prévues par le ministère de l’Intérieur
En cas d’utilisation des transports en commun, Île-de-France Mobilités recommande de respecter les gestes barrières :
- Conserver la plus grande distance possible avec les autres passagers
- Ne pas se mettre les mains au visage
- Se laver les mains avant et après chaque déplacement
- Tousser dans son coude
- Utiliser des mouchoirs à usage unique
Restez chez vous. Si vous êtes obligés d'emprunter les transports, pensez aux modes de paiement sans contact.
Pour limiter au maximum les contacts, Île-de-France Mobilités recommande également de privilégier les moyens de paiement sans contact :
- Mise en place du Ticket SMS pour tous les bus en Île-de-France
- Passe Navigo Easy, avec possiblité de chargement via smartphone
- Navigo Liberté +
- Navigo et tickets sur smartphone