Des modes de paiement sans contact à votre disposition

Navigo Liberté+

Le Navigo Liberté+ est un nouveau forfait pour voyager en toute liberté : il permet de se déplacer en transports et d’être prélevé le mois suivant pour les déplacements effectivement réalisés.

Plus d’attente au guichet et aux automates pour acheter des titres ou recharger ! La billettique d’Île-de-France s’adapte aux nouveaux usages pour simplifier les déplacements.

En outre, les correspondances seront gratuites entre bus et métro ou tram et métro.

Il est dans un premier temps déployé sur le périmètre géographique du ticket T+ (métro, bus, tram et RER dans Paris), sur le funiculaire de Montmartre, les Tzen, OrlyBus et RoissyBus.