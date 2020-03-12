Des modes de paiement sans contact à votre disposition
Le Ticket-SMS pour les bus
Depuis le 1er septembre 2018, l’achat d’un ticket de bus en grande couronne peut se faire grâce à votre téléphone et sans avoir besoin de monnaie : en envoyant un code, vous recevrez un ticket sous forme de SMS et serez débité directement sur votre facture mobile.
Cette expérimentation a été élargie à tout le réseau de bus en Île-de-France.
Cette expérimentation a été élargie à tout le réseau de bus en Île-de-France.
Navigo Easy
Dédié aux voyageurs occasionnels, le Navigo Easy est un passe sans contact pour charger vos tickets et certains forfaits courts. Accessible à tous et sans engagement, vous pourrez charger vos carnets de tickets, tickets aéroport, divers forfaits etc… sur un même support. N’étant pas nominatif, il pourra être prêté à d’autres personnes.
Le passe Navigo Easy est disponible aux guichets des gares et stations d’Île-de-France puis rechargeables aux automates ou grâce à votre téléphone et l'application Île-de-France Mobilités (anciennement Vianavigo).
Navigo avec votre smartphone
Les nouveaux services, disponibles sur l'application Île-de-France Mobilités vous permettent d'acheter et/ou de recharger vos passes :
- Charger votre passe Navigo. Vous devez disposer d'un téléphone NFC avec la version Android 6.0 au minimum, puis installer l'application Île-de-France Mobilités. Rendez-vous ensuite sur l'onglet Achat et laissez-vous guider. Ainsi, plus besoin de vous rendre à une borne ou a un guichet/station et de faire la queue !
- Charger des titres/forfaits sur votre smartphone et les valider avec ce dernier. Ce deuxième service est disponible soit sur les smartphones Android disposants d’une carte SIM avec fonction NFC, via l'application Île-de-France Mobilités, soit sur certains Smartphones Samsung intégrants une puce sécurisée qui permet le stockage des titres. Ce service vient s’ajouter aux tickets en carton et au passe Navigo en proposant un service mieux adapté aux nouveaux usages.
Pour recharger votre passe Navigo, vous pouvez utiliser l'application Île-de-France Mobilités (anciennement Vianavigo).
Navigo Liberté+
Le Navigo Liberté+ est un nouveau forfait pour voyager en toute liberté : il permet de se déplacer en transports et d’être prélevé le mois suivant pour les déplacements effectivement réalisés.
Plus d’attente au guichet et aux automates pour acheter des titres ou recharger ! La billettique d’Île-de-France s’adapte aux nouveaux usages pour simplifier les déplacements.
En outre, les correspondances seront gratuites entre bus et métro ou tram et métro.
Il est dans un premier temps déployé sur le périmètre géographique du ticket T+ (métro, bus, tram et RER dans Paris), sur le funiculaire de Montmartre, les Tzen, OrlyBus et RoissyBus.
Il est dans un premier temps déployé sur le périmètre géographique du ticket T+ (métro, bus, tram et RER dans Paris), sur le funiculaire de Montmartre, les Tzen, OrlyBus et RoissyBus.