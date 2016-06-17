Intermodalité : Navigo, toujours plus de services

Parc Relais

Le Parc Relais désigne un espace de stationnement aménagé à proximité d’une gare ou d’une station de train-rer. Il accueille les voyageurs qui utilisent leur véhicule pour rejoindre le réseau de transport public. Les voyageurs détenteurs d’une carte Navigo peuvent charger leur abonnement au Parc Relais sur la carte Navigo qui fait alors office de badge d’accès.