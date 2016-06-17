Intermodalité : Navigo, toujours plus de services

Perspective sur un espace Véligo près d'un Parc relais
Perspective sur espace Véligo et Parc relais

Espace Véligo : des espaces vélos sécurisés

Le service est ouvert aux voyageurs des transports en commun franciliens détenteurs d’une carte Navigo.  L’objectif du STIF est d’inciter les voyageurs à utiliser le vélo pour rejoindre les transports en commun.

Parc Relais

Le Parc Relais désigne un espace de stationnement aménagé à proximité d’une gare ou d’une station de train-rer. Il accueille les voyageurs qui utilisent leur véhicule pour rejoindre le réseau de transport public. Les voyageurs détenteurs d’une carte Navigo peuvent charger leur abonnement au Parc Relais sur la carte Navigo qui fait alors office de badge d’accès.

Abonnement vélo en libre-service

La carte Navigo permet de charger différents abonnements vélos en libre service, tels que Vélib’ à Paris, Cristolib à Créteil, et VélO2 à Cercy-Pontoise. La carte Navigo permet ainsi de combiner sur un même support, son abonnement aux transports en commun et son abonnement vélo.