Intermodalité : Navigo, toujours plus de services
Espace Véligo : des espaces vélos sécurisés
Le service est ouvert aux voyageurs des transports en commun franciliens détenteurs d’une carte Navigo. L’objectif du STIF est d’inciter les voyageurs à utiliser le vélo pour rejoindre les transports en commun.
Parc Relais
Le Parc Relais désigne un espace de stationnement aménagé à proximité d’une gare ou d’une station de train-rer. Il accueille les voyageurs qui utilisent leur véhicule pour rejoindre le réseau de transport public. Les voyageurs détenteurs d’une carte Navigo peuvent charger leur abonnement au Parc Relais sur la carte Navigo qui fait alors office de badge d’accès.
Abonnement vélo en libre-service
La carte Navigo permet de charger différents abonnements vélos en libre service, tels que Vélib’ à Paris, Cristolib à Créteil, et VélO2 à Cercy-Pontoise. La carte Navigo permet ainsi de combiner sur un même support, son abonnement aux transports en commun et son abonnement vélo.
- Vélib' à Paris et dans plusieurs communes limitrophes
- Cristolib : système de vélos en libre-service de Créteil
- VélO2 : les vélos en libre-service de Cergy-Pontoise