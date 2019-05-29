Navigo et le programme de modernisation de la billettique
Le Programme de Modernisation de la Billettique en Île-de-France débute en 2015, sous l’impulsion d’Île-de-France Mobilités et est conduit avec la participation des transporteurs et de Comutitres. Ce programme consiste à imaginer de nouvelles offres de services billettiques et de nouveaux principes tarifaires, plus flexibles et plus adaptés aux nouvelles tendances de consommation des utilisateurs (achat en ligne, utilisation des smartphones…) et en lien avec le renouvellement des équipements billettiques présents en gares et dans les stations d’Île-de-France (nouveaux portiques et valideurs…).
En 2019, ce programme se concrétise par la création du Navigo Easy et du service Navigo Liberté+. Ces deux nouveautés ont été pensées pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs dits « occasionnels » et pour remplacer progressivement les tickets de métro.
2019 sera également l’année de lancement de l’application d’Île-de-France Mobilités qui, en plus de présenter des informations classiques de calculs d’itinéraires et d’état du trafic en temps réel, permettra d’acheter et valider ses titres de transport directement sur son téléphone, via la technologie NFC (Near Field Communication) ou de recharger son passe Navigo.
Ces innovations reflètent la volonté d’Île-de-France Mobilités de faciliter les transports en commun et la mobilité pour tous les Franciliens.
Navigo Liberté + : un forfait pour voyager* en toute lierté :
- Finie l'attente au guichet et aux automates pour acheter des titres ou recharger
- Seuls les les déplacements effectivement réalisés sont facturés et prélevés le mois suivant
- Les correspondances sont gratuites entre bus et métro
* Périmètre au lancement : Paris (métro, bus, RER, tramway) et bus aéroports
Navigo Easy : un passe sans contact pour charger tous vos tickets :
- Vos carnets de tickets, tickets aéroport, etc. sur un même support
- Un passe rechargeable et accessible à tous, sans conditions et sans engagement
- Finis les problèmes de démagnétisation des tickets