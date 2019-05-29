Navigo et le programme de modernisation de la billettique

Le Programme de Modernisation de la Billettique en Île-de-France débute en 2015, sous l’impulsion d’Île-de-France Mobilités et est conduit avec la participation des transporteurs et de Comutitres. Ce programme consiste à imaginer de nouvelles offres de services billettiques et de nouveaux principes tarifaires, plus flexibles et plus adaptés aux nouvelles tendances de consommation des utilisateurs (achat en ligne, utilisation des smartphones…) et en lien avec le renouvellement des équipements billettiques présents en gares et dans les stations d’Île-de-France (nouveaux portiques et valideurs…).

En 2019, ce programme se concrétise par la création du Navigo Easy et du service Navigo Liberté+. Ces deux nouveautés ont été pensées pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs dits « occasionnels » et pour remplacer progressivement les tickets de métro.