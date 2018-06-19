Lancement du Challenge Information Voyageurs
Le Challenge est ouvert à tous les acteurs souhaitant apporter des solutions innovantes (start-ups, PME, acteurs de la mobilité, …). Le lauréat bénéficiera d’une récompense de 200 000 € et aura l’opportunité de déployer sa solution dans toute la région. Vous avez jusqu’au 21 juillet pour déposer votre dossier !
Les détails et le formulaire d’inscription au challenge sont présents sur la page dédiée.
Près d’une cinquantaine de personnes ont répondu présent ce 18 juin pour le lancement du Challenge Information Voyageurs. Introduit par Grégoire de Lasteyrie, administrateur du Conseil d’Île-de-France Mobilités et délégué spécial aux nouvelles mobilités pour la région Île-de-France, cette mâtinée d’échange a été l’occasion de présenter en détail aux acteurs présents les enjeux, les attentes et le déroulé de ce challenge.
Cet échange a également été l’occasion pour ces acteurs de se familiariser avec l’écosystème (voyageurs, milieu des transports, digital…) dans lequel ils devront évoluer. Ainsi, un focus sur l’Open Data d’Île-de-France Mobilités a par exemple été présenté, et plusieurs associations de voyageurs étaient présentes afin d’animer une table ronde « information voyageur en situation perturbée ».
Pour en savoir plus sur le Challenge Information Voyageurs et/ou proposer une solution innovante, rendez-vous sur la page dédiée au challenge.
