Près d’une cinquantaine de personnes ont répondu présent ce 18 juin pour le lancement du Challenge Information Voyageurs. Introduit par Grégoire de Lasteyrie, administrateur du Conseil d’Île-de-France Mobilités et délégué spécial aux nouvelles mobilités pour la région Île-de-France, cette mâtinée d’échange a été l’occasion de présenter en détail aux acteurs présents les enjeux, les attentes et le déroulé de ce challenge.

Cet échange a également été l’occasion pour ces acteurs de se familiariser avec l’écosystème (voyageurs, milieu des transports, digital…) dans lequel ils devront évoluer. Ainsi, un focus sur l’Open Data d’Île-de-France Mobilités a par exemple été présenté, et plusieurs associations de voyageurs étaient présentes afin d’animer une table ronde « information voyageur en situation perturbée ».

