Les services Navigo

navigo.fr

À partir de la rubrique « Je gère ma carte » gérée par Comutitres S.A.S ;

Dans tous les guichets et appareils automatiques de vente des stations RATP ou des gares SNCF ;

Aux automates bancaires des réseaux Crédit Mutuel / CIC en Île-de-France ;

Auprès des commerces de proximité équipés d’un terminal de rechargement Navigo.

Le rechargement

Profitez d’un large éventail de solutions pour recharger votre forfait :

À partir de la rubrique « Je gère ma carte » gérée par Comutitres S.A.S;

Dans tous les guichets et appareils automatiques de vente des stations RATP ou des gares SNCF ;

Auprès des commerces de proximité équipés d’un terminal de rechargement Navigo.

L’intermodalité

Profitez d’un univers de services favorisant l’intermodalité en accédant :

Aux espaces Véligo (stationnement sécurisé pour les vélos) ;

Aux Parcs Relais labellisés par le STIF ;

Ou en chargeant un abonnement vélo en libre service Vélib’, Cristolib (Créteil) et VélO2 (Cergy-Pontoise).

Le complément de parcours

Pour vos déplacements en train-rer allant au-delà des zones de validité de votre forfait 2-3, 3-4 et 4-5, ne payez que le complément de parcours correspondant à la partie de votre trajet située hors de ces zones.

Le dézonage

Avec les forfaits Navigo Mois et Annuel 2-3, 3-4 et 4-5, les forfaits Navigo Solidarité Mois 2-3, 3-4 et 4-5 et les forfaits Améthyste, profitez du dézonage pour voyager gratuitement dans toute l’Île-de-France les week-ends, les jours fériés, pendant les petites vacances scolaires de la zone C et de mi-juillet à mi-août.