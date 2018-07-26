[Le projet avance] Nouvelle ligne de bus Tzen 4

En renforçant une liaison majeure de transport en commun sur le territoire centre Essonnien, le T Zen 4 permettra de renforcer la synergie entre les pôles générateurs existants et en développement.

Ainsi, le T Zen 4 desservira 6 communes : Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry et Corbeil-Essonnes.