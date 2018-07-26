[Le projet avance] Nouvelle ligne de bus Tzen 4
Le T Zen 4 entre dans une phase décisive
L’avant-projet du Bus T Zen 4 a été approuvé le mercredi 11 juillet 2018 par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. C’est une étape cruciale puisque ce document détaille l’ensemble des caractéristiques techniques du projet, et notamment les modalités d’insertion du projet dans son environnement urbain.
Il intègre aussi les engagements pris par Île-de-France Mobilités par rapport aux recommandations formulées par la commission d’enquête suite à l’enquête publique de 2016.
Un service efficace et plus régulier
Le Bus T Zen 4 est unbus à haut niveau de serviceet majoritairement en site propre. Cela signifie qu’une voie lui sera réservée, pour offrir un service plus efficace et régulier. Sa longueur de 24 mètres permet une capacité de 130 voyageurs par bus (soit 40% de plus qu’un bus de 18 mètres) afin derépondre efficacement au niveau de fréquentation attendu. Ce projet sera égalementrespectueux de l’environnement, avec une motorisation hybride GNV/électrique ou 100% électrique.
En renforçant une liaison majeure de transport en commun sur le territoire centre Essonnien, le T Zen 4 permettra de renforcer la synergie entre les pôles générateurs existants et en développement.
Ainsi, le T Zen 4 desservira 6 communes : Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry et Corbeil-Essonnes.
Le projet en bref
Le T Zen 4 desservira 30 stations sur un tracé de 14 km. Sa fréquentation attendue est de 47 000 voyageurs par jours et il assurera de nombreuses correspondances, avec par exemple le RER D, le futur Tram 12 Express, le T Zen 1 et de nombreuses lignes de bus.
Infographie : TZen 4, infos clés du projet. 14 Km de tracé, 47 000 attendus chaque jour, 30 station, 5h-1h un service continu, de nombreuses correspondances sur l'ensemble du tracé, 6commune concernées.
Infographie : financement du projet TZen 4 ? L'infrastructure 49%, c'est-à-dire la construction du site propre, des stations et des aménagements urbains (trottoirs, chaussées,..)nécessaire à l'insertion du T Zen 4. Le matériel roulant, c'est-à-dire le bus. 100%. Le fonctionnement, c'est-à-dire l'entretien des bus et des stations, les moyens humains, la vidéo surveillance...100%