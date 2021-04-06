Le Tram T9 est là !
Zoom sur les villes desservies par le Tram T9
Avec ses 19 stations, le Tram T9 remplace désormais la ligne de bus 183 pour offrir une desserte plus rapide et efficace du département grâce à sa voie de circulation dédiée et sa fréquence de passage élevée – toutes les 5 minutes en heures de pointe.
Le T9 dessert six villes :
- Paris – XIIIème arrondissement
- Ivry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine
- Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly – Ville
Grâce à ses connexions avec de nombreuses lignes de bus, mais également avec le métro et le RER, le Tram T9 s’intègre pleinement dans le réseau de transport régional pour améliorer les déplacements du quotidien des Franciliens et des visiteurs de passage.
Le Tram T9 en quelques chiffres
- 30 minutes, entre la Porte de Choisy, à Paris, et Orly-Ville
- 10 km de tracé
- 6 communes desservies
- 19 stations
- 22 rames
Le Tram T9 est accessible avec :
- un passe Navigo chargé (forfait Navigo, Navigo Liberté+, forfait imagine R,...)
ou
- un ticket t+
Un ticket spécifique est aussi disponible aux automates présents dans les stations du Tram T9. Ce dernier permet de réaliser un trajet unique sur la ligne.
Un « tramway lumière » sûr, confortable et totalement accessible
Construites par Alstom, les 22 rames « Citadis » du tram T9 mesurent 45 mètres de long. Entièrement accessibles, confortables et sûres, leur design extérieur a été choisi par les Franciliens :
Un atelier garage unique pour le Tram T9
Avec sa toiture plissée, l'atelier-garage du Tram T9 est unique : tel un clin d’œil aux constructions industrielles du 19ème siècle, il abrite une succession de hangars aux larges baies vitrées qui favorisent une luminosité naturelle et de bonnes performances énergétiques.
Situé au sud de la ligne, il est indispensable au bon fonctionnement du Tram T9, que ce soit pour la maintenance et le garage des tramways, mais aussi pour l'exploitation car il héberge le Poste de Commandement Centralisé de la ligne.
Le Tram T9, c’est aussi un cadre de vie renouvelé pour les habitants
Avec des pistes ou bandes cyclables disposées tout au long du tracé, des arceaux vélos prévus à chaque station et tous les 150 mètres environ, le long de la ligne et des cheminements piétons plus nombreux, plus accessibles et mieux sécurisés, le Tram T9 fait la part belle aux mobilités douces.
Des massifs de fleurs et de plantes, une plateforme végétalisée, le réaménagement de la voirie, des chaussées et des trottoirs, mais aussi la création de placettes et de squares équipées d’un mobilier urbain de qualité : autour du Tram T9, c’est tout un environnement plus verdoyant et agréable qui se déploie.
Vos lignes de bus se réorganisent autour du Tram T9
Dès le 12 avril, votre réseau de bus bouge avec l'arrivée du Tram T9. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le plan et les dépliants d'information :
Pour plus d'informations sur les correspondances offertes par le Tram T9 :
Retrouvez également l'information voyageurs en ligne sur Twitter, depuis les comptes :