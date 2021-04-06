Le Tram T9 est là !

Zoom sur les villes desservies par le Tram T9

Avec ses 19 stations, le Tram T9 remplace désormais la ligne de bus 183 pour offrir une desserte plus rapide et efficace du département grâce à sa voie de circulation dédiée et sa fréquence de passage élevée – toutes les 5 minutes en heures de pointe.

Le T9 dessert six villes :

Paris – XIIIème arrondissement

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Choisy-le-Roi

Thiais

Orly – Ville

Grâce à ses connexions avec de nombreuses lignes de bus, mais également avec le métro et le RER, le Tram T9 s’intègre pleinement dans le réseau de transport régional pour améliorer les déplacements du quotidien des Franciliens et des visiteurs de passage.