Le Tram T9 connecté au réseau de transport francilien

Le tramway T9 est en correspondance avec plus d’une dizaine de lignes de bus importantes du Val-de-Marne : que ce soit le TVM ou les lignes 103, 172, 180 et 393, les correspondances sont désormais plus simples et les trajets simplifiés avec le Tram T9, qui suit le trajet de l’ancienne ligne 183.

Dès le 12 avril, votre réseau de bus bouge avec l'arrivée du Tram T9. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le plan et les dépliants d'information :