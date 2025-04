Découvrir le Tram T9

Rapprocher les personnes et les territoires

Lancé au printemps 2021, le tramway T9 rapproche Paris et le Val-de-Marne en plaçant Orly-Ville à seulement 30 minutes de Paris. Il remplace la ligne de bus 183 pour offrir une desserte plus rapide et efficace du département grâce à sa voie de circulation dédiée et sa fréquence de passage élevée.

Le Tram T9 dessert six villes :

Paris – XIIIème arrondissement

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Choisy-le-Roi

Thiais

Orly – Ville

Grâce à ses connexions avec de nombreuses lignes de bus, mais aussi le métro et le RER, le Tram T9 s’intègre pleinement dans le réseau de transport régional pour améliorer les déplacements du quotidien des Franciliens et des visiteurs de passage.