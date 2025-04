Présentation

Le tramway, un mode de transport efficace et moderne

Le tramway fait son grand retour ! Depuis l’ouverture de la première ligne en Seine-Saint-Denis en 1993, le réseau de tramway francilien a connu ces dernières années un développement sans précédent pour comporter aujourd’hui 9 lignes, 210 stations et 126,8 km de voies. Chaque jour plus d’1 million de voyageurs utilisent ce mode de déplacement fiable, rapide et écologique !

La force du tramway repose sur une combinaison réussie de différents éléments-clés : voie de circulation réservée, station facilement identifiables et repérables, correspondances avec les autres modes de transport, fréquences et amplitude élevées, rames spacieuses, lumineuses et confortables, information en temps réel.