Transports et Covid-19 : tous mobilisés
- Évitez de voyager aux heures de pointe dans la mesure du possible ;
- maintenez au maximum le télétravail lorsque cela est possible ;
Partageons nos sourires avec les yeux : pour se protéger les uns les autres dans les transports, le masque doit couvrir la bouche et le nez.
- portez obligatoirement un masque pour la sécurité de tous ;
- lavez-vous les mains (des bornes de gel hydroalcoolique sont disponibles dans les gares) ;
- privilégiez les modes de paiement sans contact pour vos titres de transport ;
- Lorsque cela est possible, pensez aux mobilités alternatives : vélo, vélo à assistance électrique Véligo Location en location longue durée (détails plus bas sur cette page).
Vélo-boulot-dodo : quand on peut, choisissons plutôt les mobilités alternatives.
Du côté du nettoyage des gares et des véhicules : il est renforcé et effectué avec des produits détergents et virucides.
Ces mesures sont indispensables pour votre sécurité et celle de vos proches. #TousMobilisés.
Des modes de paiement sans contact à votre disposition si vous devez prendre les transports
Recharger votre passe Navigo depuis votre téléphone
Depuis l'application Île-de-France Mobilités, vous pouvez charger votre passe Navigo sans avoir à vous rendre à une borne ou à un guichet. Rendez-vous sur l'application puis sur sur l'onglet Achat et laissez-vous guider. Vous devez disposer d'un téléphone NFC équipé de la version Android 6.0 ou d'iOS 13 au minimum.
Ticket SMS pour les bus
Il est désormais possible d’acheter votre ticket de bus par SMS dans toute la région Île-de-France, et donc sans avoir besoin de monnaie. En envoyant un code, vous recevrez un ticket sous forme de SMS et serez débité directement sur votre facture mobile.
Navigo easy
Le Navigo Easy est un passe sans contact pour charger vos tickets et certains forfaits courts. Accessible à tous et sans engagement, vous pourrez y charger plusieurs titres de transport (tickets t+, Navigo jour, etc…). Il est aussi rechargeable sans sortir de chez vous, via smartphone.
Navigo Liberté +
Actuellement déployé sur le périmètre géographique du ticket T+ (métro, bus, tram et RER dans Paris), sur le funiculaire de Montmartre, les Tzen, OrlyBus et RoissyBus, le Navigo Liberté + permet de se déplacer en transports et d’être prélevé le mois suivant pour les déplacements effectivement réalisés.
Le vélo à assistance électrique, une solution alternative pour vos déplacements
Véligo Location, un vélo à assistance électrique personnel en location longue durée
Véligo Location est un service de location de vélos à assistance électrique (VAE) pour une durée allant de 6 à 9 mois. Il peut vous permettre de réaliser vos trajets domicile-travail avec un vélo fiable, efficace et agréable, pour un tarif de 40€/mois (qui peut être réduit à 20€/mois grâce à la prise en charge de l’employeur). Ce prix comprend la location du vélo, mais aussi son entretien.
Une prime à l’achat pour les vélos à assistance électrique, vélos cargo, vélos pliants et vélos adaptés
Si vous voulez privilégier l’achat de votre propre VAE, une aide à l’achat de vélo est en place depuis décembre dernier : vous pouvez en bénéficier quel que soit votre lieu de résidence en Île-de-France. Les vélos classiques à assistance électrique neufs y sont éligibles, ainsi que les vélos cargos avec ou sans assistance électrique neufs, pour un montant d’aide à l’achat allant de 500 à 600€ (50 % maximum du prix d’achat TTC du vélo et des accessoires de sécurité). Cette prime à l'achat a également été étendue aux vélos pliants et aux vélos adaptés.
Pour connaître tous les détails au sujet de cette prime à l’achat, rendez-vous sur la page dédiée.
Île-de-France Mobilités encourage l'utilisation du vélo avec une subvention jusqu'à 500€ pour l'achat d'un vélo à assistance électrique.