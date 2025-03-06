Entre Esbly et Crécy-la-Chapelle, la ligne P devient la ligne T14 et... ça ne change rien pour vous !

Esbly <> Crécy-la-Chapelle : connaissiez-vous l’histoire de cette petite branche de la ligne P ?

La naissance de cette courte branche de la ligne P entre Esbly et Crécy-la-Chapelle est singulière ! Initialement, il s’agissait d’une demande de l'armée pour faciliter le transport de ses troupes entre Meaux et Coulommiers. Sauf que le projet n'a jamais abouti et la voie s'est arrêtée à Crécy-la-Chapelle.

Inaugurée en 1902, cette petite ligne de seulement 10 km a toujours fonctionné comme une navette isolée, avec un train unique qui fait des allers/retours entre ces deux terminus.

Esbly <> Crécy-la-Chapelle, une ligne qui a bien évolué

D'abord équipée de grands trains classiques peu adaptés à sa fréquentation, elle s'est modernisée en 2011 avec l'arrivée des tram-trains.

Aujourd'hui, elle transporte quotidiennement 1 000 voyageurs et franchit une nouvelle étape en devenant la ligne T14, un nom qui correspond finalement mieux à son fonctionnement et son usage.

T14 : tout change, rien ne change !

Vous aviez vos habitudes avec la ligne P ? Rassurez-vous, elles ne changeront pas avec le changement de nom.

Le T14, ce sont :