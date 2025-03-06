Entre Esbly et Crécy-la-Chapelle, la ligne P devient la ligne T14 et... ça ne change rien pour vous !
Esbly <> Crécy-la-Chapelle : connaissiez-vous l’histoire de cette petite branche de la ligne P ?
La naissance de cette courte branche de la ligne P entre Esbly et Crécy-la-Chapelle est singulière ! Initialement, il s’agissait d’une demande de l'armée pour faciliter le transport de ses troupes entre Meaux et Coulommiers. Sauf que le projet n'a jamais abouti et la voie s'est arrêtée à Crécy-la-Chapelle.
Inaugurée en 1902, cette petite ligne de seulement 10 km a toujours fonctionné comme une navette isolée, avec un train unique qui fait des allers/retours entre ces deux terminus.
Esbly <> Crécy-la-Chapelle, une ligne qui a bien évolué
D'abord équipée de grands trains classiques peu adaptés à sa fréquentation, elle s'est modernisée en 2011 avec l'arrivée des tram-trains.
Aujourd'hui, elle transporte quotidiennement 1 000 voyageurs et franchit une nouvelle étape en devenant la ligne T14, un nom qui correspond finalement mieux à son fonctionnement et son usage.
T14 : tout change, rien ne change !
Vous aviez vos habitudes avec la ligne P ? Rassurez-vous, elles ne changeront pas avec le changement de nom.
Le T14, ce sont :
- les mêmes horaires,
- les mêmes fréquences,
- les mêmes tarifs,
- et le même matériel roulant qu’avant.
Quel tarif s'applique dans le tram-train T14 ?
Dans le tram-train T14, c’est la tarification Métro-Train-RER qui s’applique :
- Voyagez pour 2,50 euros dans toute l’Île-de-France (sauf aéroports).
- Les titres sont disponibles sur automate, au guichet et dans l’app Île-de-France Mobilités.
À savoir
Tous les tram-trains passeront à la tarification bus-tram (2 euros le trajet) d'ici à la fin de l'année 2025.
Voyageurs en situation de handicap et à mobilité réduite : un service en gare vous accompagne pour votre trajet
Les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite peuvent réserver un transport spécialisé sur simple appel téléphonique au 3212 (prix d’un appel).
Disponible de 8h à 20h, le service gratuit Assist’enGare est votre point de contact unique pour organiser votre déplacement en navette entre Esbly et Crécy-la-Chapelle.
Un numéro dédié pour répondre à vos questions
Une question ?
Un seul numéro à retenir : 0 800 10 20 20 (appel gratuit).
Ce numéro unique, déployé progressivement sur toute la région, est déjà disponible pour votre ligne T14 !