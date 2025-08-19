Ligne 6501 (ex-ligne 1), Ligne 6502 (ex-ligne 2), et Ligne 6503 (ex-ligne 3) :

Sur les 5 dernières courses en direction de la Gare de Saint-Germain-en-Laye, du collège André Derain de Chambourcy et de La Coudraie à Poissy, les correspondances seront assurées entre ces 3 lignes à l'arrêt Parvis Gare de Poissy du lundi au dimanche. Un temps de 5 minutes est mis en place pour vous permettre de changer de véhicule.

Ligne 6510 (ex-ligne 10) :

La course de 16h55 sera décalée à 16h58 afin de faciliter la correspondance avec la ligne 6536 (ex-ligne 24).

Ligne 6511 (ex-ligne 11) :

Les horaires de départ et les temps de parcours sont ajustés.

Ligne 6512 (ex-ligne 12) :

L'arrêt Vallée Maria sera désormais desservi sur l'ensemble des courses.

Ligne 6518 (ex-ligne 18), Ligne 6569 (ex-ligne 69), et Ligne 6572 (ex-ligne 72) :

Les horaires de départ de Notre-Dame Chemin Vert seront décalés à 12h45 le mercredi et 16h45 les autres jours de la semaine.

Ligne 6521 (ex-ligne 21) :

La course de 12h45 au départ du collège Henri IV, le mercredi, à destination de la Mairie de Tessancourt est déplacée sur la Ligne 6562 (Ligne 62).

Ligne 6523 (ex-ligne 23) :

La ligne desservira les arrêts Centre Commercial Espace et Médiathèque aux Mureaux. L'arrêt La Falaise à Epône sera désormais desservi dans les deux sens.

Ligne 6536 (ex-ligne 24) :

La course de 12h18 sera décalée à 12h25 pour permettre le retour des élèves du lycée Charles de Gaulle à Poissy.

Ligne 6537 (ex-ligne 17) :

Les horaires de départ seront modifiés afin d'améliorer les correspondances en Gare des Clairières à Verneuil-sur-Seine.

Ligne 6541 (ex-ligne 41) et Ligne 6543 (ex-ligne 43) :

Les horaires du dimanche seront légèrement décalés afin d'améliorer les correspondances avec les trains.

Ligne 6553 (ex-ligne 53) :

L'arrêt Le Cep ne sera plus desservi en direction de Triel-sur-Seine.

Ligne 6554 (ex-ligne 54) :

L'arrêt Château Maurice Clerc sera désormais desservi dans les deux sens.

Ligne 6555 (ex-ligne 55) :

La ligne marquera l'arrêt Notre-Dame dans les deux sens.

Ligne 6557 (ex-ligne 57) :

Les arrêts du quartier de La Bruyère seront de nouveau desservis pour rejoindre et quitter le Lycée Le Corbusier.

Ligne 6576 (ex-ligne 76a) :

Deux arrêts seront ajoutés à l'itinéraire : 402 rue Paul Doumer et Port Maron à Triel-sur-Seine.

Ligne 6578 (ex-ligne 76b) et Ligne 6579 (ex-ligne 76c) :

Le départ de la ligne 6578 s'effectuera à l'arrêt Les Valanchards à Vauréal .

L'arrêt Le Noyer à Jouy-le-Moutier sera desservi exclusivement par la ligne 6579.

Ligne 7809 (ex-ligne X409) :

La ligne desservira désormais l'arrêt Les 3 Fontaines au Chesnay-Rocquencourt.

Ligne 7819 (ex-ligne X419) :

Le départ de Versailles à 7h41 sera décalé à 7h45 afin d'assurer la correspondance en Gare des Mureaux pour les voyageurs en direction de l'Aérospatiale.