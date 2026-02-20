Actualités similaires

Ligne 2326 – Ajout de deux arrêts à Nanteuil-lès-Meaux

La ligne évolue avec la desserte de deux nouveaux arrêts : Vincelles et Coubras.

La course de 7h37 au départ de Nanteuil – Collot en direction du collège de la Dhuis prendra dorénavant son départ à l’arrêt Vincelles à 7h32 en passant par Coubras puis reprendra son itinéraire habituel.

Cette desserte est créée en complémentarité de la ligne 2351 pour permettre à tous de se déplacer plus aisément.

Ces évolutions permettront d’offrir une desserte plus fréquente et mieux adaptée du collège de la Dhuis et ainsi répondre à la demande de déplacements vers cet établissement scolaire.

A noter que votre ligne 2326 desservira en semaine les arrêts Vincelles et Coubras respectivement à 7h32 et 7h33,soit 14 minutes avant le passage de la ligne 2351.

Nous vous invitons à prendre vos dispositions pour anticiper votre déplacement vers le collège pour éviter la surcharge de la course de la ligne 2351.