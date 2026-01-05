Actualités similaires

L'arrivée de trois parkings vélos dans le Pays de l'Ourcq !

Bientôt trois nouveaux parkings vélos sur les communes de Crouy-sur-Ourcq, Lizy-sur-Ourcq et Isles-les-Meldeuses !

Les cyclistes, réguliers ou occasionnels pourront bénéficier de parkings vélos sécurisés pour faciliter leurs déplacements et stationner leurs vélos en toute sérénité à partir du 1er janvier 2026.

Tous les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités sont :

  • Accessibles 24h/24 et 7j/7, avec de nombreuses places disponibles.
  • Sécurisés par un contrôle d’accès via un passe Navigo et de la vidéoprotection 
  • Abrités et éclairés 
  • Situés à proximité des gares de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq et Isles-Armentières-Congis.
  • Equipés de station de gonflage et de boite à outils

Des espaces en libre-accès sont également présents proche des gares de Lizy-sur Ourcq et d'Isles-Armentières-Congis sous formes d’arceaux abrités. Ils sont accessibles gratuitement et sans abonnement.

Le nombre de places disponibles par parking vélos de votre territoire :

  • A proximité de la gare de Crouy-sur-Ourcq : 10 places sécurisées
  • A proximité de la gare de Lizy-sur-Ourcq : 20 places sécurisées - 12 places en libre-accès.
  • A proximité de la gare d'Isles-Armentières-Congis : 10 places sécurisées - 12 places en libre-accès.

Comment ça marche ? Combien ça coute ?

Pour les parkings vélos sécurisés, il est nécessaire de souscrire un abonnement :

  • Gratuit pour les personnes ayant un abonnement Navigo annuel valide (Navigo, Navigo Senior, imagine R scolaire, imagine R étudiant)
  • Aux tarifs suivants pour les autres utilisateurs :

journalier : 2 € / mensuel : 10 € / annuel : 30 €

  • Les parkings vélos libre-accès sont gratuits.
En savoir plus sur le service des parkings vélos
S'abonner directement à un parking vélos

