Actualités similaires

Les cyclistes, réguliers ou occasionnels pourront bénéficier de parkings vélos sécurisés pour faciliter leurs déplacements et stationner leurs vélos en toute sérénité à partir du 1er janvier 2026.
Tous les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités sont :
- Accessibles 24h/24 et 7j/7, avec de nombreuses places disponibles.
- Sécurisés par un contrôle d’accès via un passe Navigo et de la vidéoprotection
- Abrités et éclairés
- Situés à proximité des gares de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq et Isles-Armentières-Congis.
- Equipés de station de gonflage et de boite à outils
Des espaces en libre-accès sont également présents proche des gares de Lizy-sur Ourcq et d'Isles-Armentières-Congis sous formes d’arceaux abrités. Ils sont accessibles gratuitement et sans abonnement.
Le nombre de places disponibles par parking vélos de votre territoire :
- A proximité de la gare de Crouy-sur-Ourcq : 10 places sécurisées
- A proximité de la gare de Lizy-sur-Ourcq : 20 places sécurisées - 12 places en libre-accès.
- A proximité de la gare d'Isles-Armentières-Congis : 10 places sécurisées - 12 places en libre-accès.
Comment ça marche ? Combien ça coute ?
Pour les parkings vélos sécurisés, il est nécessaire de souscrire un abonnement :
- Gratuit pour les personnes ayant un abonnement Navigo annuel valide (Navigo, Navigo Senior, imagine R scolaire, imagine R étudiant)
- Aux tarifs suivants pour les autres utilisateurs :
journalier : 2 € / mensuel : 10 € / annuel : 30 €
- Les parkings vélos libre-accès sont gratuits.