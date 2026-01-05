Actualités similaires

Comment ça marche ? Combien ça coute ?

Pour les parkings vélos sécurisés, il est nécessaire de souscrire un abonnement :

Gratuit pour les personnes ayant un abonnement Navigo annuel valide (Navigo, Navigo Senior, imagine R scolaire, imagine R étudiant)

(Navigo, Navigo Senior, imagine R scolaire, imagine R étudiant) Aux tarifs suivants pour les autres utilisateurs :

journalier : 2 € / mensuel : 10 € / annuel : 30 €